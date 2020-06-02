Погба о гибели Джорджа Флойда: «Мы больше не потерпим проявлений расизма!»

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сегодня, 06:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в своём инстаграме высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам, переросшим в беспорядки и столкновения граждан с полицией США .

Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ . Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.

В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть. Очень грустно за Джорджа и всех темнокожих, который подвергаются расизму каждый день! Будь то футбольное поле, работа, школа или любое другое место! Это должно прекратиться. Раз и навсегда! Не завтра и не послезавтра, это должно закончиться сегодня! Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть, и я этого не потерплю. Мы этого не потерпим! Расизм – это невежество, любовь – наоборот. Хватит молчать! Остановим расизм!

Ранее форвард «Ислочи» Момо Янсане пожаловался на расизм в Беларуси.