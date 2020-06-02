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Погба о гибели Джорджа Флойда: «Мы больше не потерпим проявлений расизма!»

сегодня, 06:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своём инстаграме высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам, переросшим в беспорядки и столкновения граждан с полицией США.

Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.

В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть.

Очень грустно за Джорджа и всех темнокожих, который подвергаются расизму каждый день! Будь то футбольное поле, работа, школа или любое другое место! 

Это должно прекратиться. Раз и навсегда! Не завтра и не послезавтра, это должно закончиться сегодня!

Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть, и я этого не потерплю. Мы этого не потерпим!

Расизм – это невежество, любовь – наоборот. Хватит молчать! Остановим расизм!

Ранее форвард «Ислочи» Момо Янсане пожаловался на расизм в Беларуси.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:44
Поддерживаю.
Тага Дага
Тага Дага ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Полностью с вами согласен.
На посошок
На посошок
сегодня в 12:34
Пройдитесь по негритянским кварталам в штатах и вы перестанете жалеть нигеров, ахаха)
На посошок
На посошок
сегодня в 12:32
Самое главное, что Тага Дага лучше всех знает, что там действительно произошло. Ролик ему показали), тут еще не понятно где пропаганда, как утверждает чертенок.
Ахаха
galem72
galem72 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 11:01
"...почему он так сделал, неужели тот совершил что-то ужасное? Если так,то этого полицейского можно понять..."

Никаких угроз и сопротивлений негр не оказывал. Всё запечатлено на видео — издевательства на пустом месте. Только по кремлёвской телепропаганде этого не показывают. Полицай — мерзавец, убийца и расист. Исключительно из личной неприязни к этому негру он задушил его коленом, прижав голову к голому асфальту под мольбы убрать ногу и воззвания к матери. Жалкому жиробасу в погончиках было на это всё равно и он только всё сильнее давил на артерии своей пухленькой коленкой. Так что нет оправданию этому уставному убл**ку!
Footbolista
Footbolista ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 09:04, ред.
Американский суд разберется...судя по реакции толпы, народ там в суды не очень то верит...но это проблемы "ковбоев и индейцев")...
Тага Дага
Тага Дага ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 09:02
Тем более если он был уже в наручниках....в любом случае полицая нужно посадить.
Тага Дага
Тага Дага ответ Карабахский Дрон (раскрыть)
сегодня в 08:59
Ты это говоришь потому что у тебя в семье ничего страшного не случилось. ...
Footbolista
Footbolista ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 08:46
Употребил наркоту...расплатился фальшивой двадцаткой и оказал сопротивление полиции..ничего ужасного..для охреневшего нигера...
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 08:45
Неграм место в Африке. Задолбали эти обезьяны
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 08:09
Хорошо, когда таких как вы держат вдали от власти. Страшно подумать, сколько бы в противном случае невиновных было расстреляно.
На посошок
На посошок
сегодня в 08:04
А если бы черный мусор белого парня удавил, то уголек и не крякал бы, ахаха)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 08:02
Убивают белого - банальное убийство, всем пофиг. Убивают нигера - бесчеловечный расизм, все на баррикады.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:59
До сих пор не могу понять, почему он так сделал, неужели тот совершил что-то ужасное? Если так,то этого полицейского можно понять, если нет...то не смотря на цвет кожи умершего, полицейского нужно и надо РАССТРЕЛЯТЬ. ...
Медив
Медив ответ Maikl322 (раскрыть)
сегодня в 07:54
Чтобы почувствовал расизм на себе
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:47
последователь манделлы нашелся))) что ты сделаешь загорелый? 56ов предостаточно в любой расе
Djebrael
Djebrael
сегодня в 07:22
В чем то он прав...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:07
Снова зулусы в моде.
112910415
112910415
сегодня в 07:03
даёшь пролетарский интернационализм !
Maikl322
Maikl322
сегодня в 06:49
зашел 2 раза -почему 500 баллов всего?
beefs
beefs
сегодня в 06:31
Пора на баррикады...
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