Погба о гибели Джорджа Флойда: «Мы больше не потерпим проявлений расизма!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своём инстаграме высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам, переросшим в беспорядки и столкновения граждан с полицией США.
Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.
В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть.
Очень грустно за Джорджа и всех темнокожих, который подвергаются расизму каждый день! Будь то футбольное поле, работа, школа или любое другое место!
Это должно прекратиться. Раз и навсегда! Не завтра и не послезавтра, это должно закончиться сегодня!
Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть, и я этого не потерплю. Мы этого не потерпим!
Расизм – это невежество, любовь – наоборот. Хватит молчать! Остановим расизм!
Ранее форвард «Ислочи» Момо Янсане пожаловался на расизм в Беларуси.
Ахаха
Ахаха
Никаких угроз и сопротивлений негр не оказывал. Всё запечатлено на видео — издевательства на пустом месте. Только по кремлёвской телепропаганде этого не показывают. Полицай — мерзавец, убийца и расист. Исключительно из личной неприязни к этому негру он задушил его коленом, прижав голову к голому асфальту под мольбы убрать ногу и воззвания к матери. Жалкому жиробасу в погончиках было на это всё равно и он только всё сильнее давил на артерии своей пухленькой коленкой. Так что нет оправданию этому уставному убл**ку!
Никаких угроз и сопротивлений негр не оказывал. Всё запечатлено на видео — издевательства на пустом месте. Только по кремлёвской телепропаганде этого не показывают. Полицай — мерзавец, убийца и расист. Исключительно из личной неприязни к этому негру он задушил его коленом, прижав голову к голому асфальту под мольбы убрать ногу и воззвания к матери. Жалкому жиробасу в погончиках было на это всё равно и он только всё сильнее давил на артерии своей пухленькой коленкой. Так что нет оправданию этому уставному убл**ку!