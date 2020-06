Футболисты «Ромы» почтили память Джорджа Флойда, погибшего в США в результате неправомерных действий сотрудника полиции.

Игроки римской команды на тренировке встали на одно колено. Ранее похожий поступок совершили футболисты «Челси».

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx