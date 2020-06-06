Игало: «Не стану мириться с расизмом, как и одобрять беспорядки»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , права на которого принадлежат «Шанхай Шэньхуа», рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в Китае, а также поделился мнением о ситуации с протестами и беспорядками в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.

Если это [проявление расизма] случится со мной, я сообщу судье и посмотрю, что они будут делать. Если они не предпримут никаких действий на этот счёт, я уйду с поля, потому что такого отношения не заслуживает ни один игрок и ни один человек в мире.

В одном из матчей в Китае меня обзывали всеми возможными именами, и после игры я не стал пожимать руку [рефери]. Я прошёл мимо него в раздевалку, я был зол и сообщил о случившемся Федерации.

Я не стал дожимать эту историю и отпустил её, потому что я такой человек. Я не люблю зацикливаться на этих вещах. Но считаю, что подобное не должно поощряться в любой стране.

Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет кожи, мы все одинаковы, мы живём в одном мире. Я не буду мириться с расизмом, так же как не одобряю беспорядки.

Всё это началось не сегодня и закончится тоже не сегодня. Это займёт время. Мы надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. Что такие случаи будут сведены к минимуму.

Мы боремся за то, чтобы следующие поколения не столкнулись с этим. Мы должны объяснить младшему поколению, что все люди одинаковы. Мы должны бороться за гуманизм, а не за цвета кожи.