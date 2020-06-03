Курзава принял участие в акции протеста против расизма

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сегодня, 18:36

Защитник «Пари Сен-Жермен» принял участие в акции протеста против расизма.

На улицы Парижа вышло более 20 тысяч человек. Люди требуют справедливости для Адама Траоре — гражданина Франции, который погиб в 2016 году, находясь в заключении. Ранее причиной смерти Траоре считали заболевание сердца и инфекцию, однако на этой неделе стало известно, что заключенный умер от удушья.

Также протесты проходят в США из-за смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции.

Справедливость для Адама. Правосудие для Джорджа. Справедливость для всех... Сегодня я видел Францию, идущую вместе.

Justice pour Adama

Justice for George

Justice pour tous ...

Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020

Ранее экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский прокомментировал смерть Джорджа Флойда.