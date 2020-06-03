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Курзава принял участие в акции протеста против расизма

сегодня, 18:36

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава принял участие в акции протеста против расизма.

На улицы Парижа вышло более 20 тысяч человек. Люди требуют справедливости для Адама Траоре — гражданина Франции, который погиб в 2016 году, находясь в заключении. Ранее причиной смерти Траоре считали заболевание сердца и инфекцию, однако на этой неделе стало известно, что заключенный умер от удушья.

Также протесты проходят в США из-за смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции.

Справедливость для Адама.

Правосудие для Джорджа.

Справедливость для всех...

Сегодня я видел Францию, идущую вместе.

 Ранее экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский прокомментировал смерть Джорджа Флойда.

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Kuvan
Kuvan
сегодня в 20:18
и что?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:37
А на поле негры всех 58чт.
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