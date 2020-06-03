Защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава принял участие в акции протеста против расизма.
На улицы Парижа вышло более 20 тысяч человек. Люди требуют справедливости для Адама Траоре — гражданина Франции, который погиб в 2016 году, находясь в заключении. Ранее причиной смерти Траоре считали заболевание сердца и инфекцию, однако на этой неделе стало известно, что заключенный умер от удушья.
Также протесты проходят в США из-за смерти Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции.
Справедливость для Адама.
Правосудие для Джорджа.
Справедливость для всех...
Сегодня я видел Францию, идущую вместе.
Justice pour Adama— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020
Justice for George
Justice pour tous ...
Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU
Ранее экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский прокомментировал смерть Джорджа Флойда.