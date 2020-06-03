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Экс-игрок киевского «Динамо» Тайво: «В Украине не сталкивался с расизмом»

сегодня, 19:01

Бывший защитник киевского «Динамо» Тайе Тайво рассказал, сталкивался ли с расизмом в Украине:

Сталкивался ли с расизмом в Украине? Что? О нет-нет-нет. На Украине – нет.

Шутки от Александра Алиева? Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь.

К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом.

Напомним, что сейчас во всем мире проходят акции протеста против расизма. В одной из таких в Париже принял участие защитник ПСЖ Лайвен Курзава.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:41
Просто не замечал
Albasin
Albasin
сегодня в 20:16
Врет и нагло.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
Повезло наверное , а может врет
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