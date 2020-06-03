Экс-игрок киевского «Динамо» Тайво: «В Украине не сталкивался с расизмом»

Бывший защитник киевского «Динамо» рассказал, сталкивался ли с расизмом в Украине:

Сталкивался ли с расизмом в Украине? Что? О нет-нет-нет. На Украине – нет.

Шутки от Александра Алиева? Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь.

К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом.