Экс-игрок киевского «Динамо» Тайво: «В Украине не сталкивался с расизмом»

Бывший защитник киевского «Динамо» Тайе Тайво рассказал, сталкивался ли с расизмом в Украине:
Сталкивался ли с расизмом в Украине? Что? О нет-нет-нет. На Украине – нет.
Шутки от Александра Алиева? Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь.
К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом.
Напомним, что сейчас во всем мире проходят акции протеста против расизма. В одной из таких в Париже принял участие защитник ПСЖ Лайвен Курзава.