Деменко: «Дзюбе и Азмуну важно набирать очки в гонке бомбардиров»

Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ .

Это довольно непростой для прогнозов матч, так как мы вообще не имеем представления, выйдет ли «Зенит» основой, и сыграют ли Кокорин с Мостовым. Думаю, питерцы могут дать поиграть своему резерву, тем ребятам, которые редко выходили на поле. С другой стороны, для Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в их бомбардирской гонке важно продолжить набирать очки. Поэтому, думаю, они попросят Семака выставить их на поле. И, возможно, ради них Сергей Богданович хотя бы на первый тайм поставит тот состав, который играл с «Краснодаром», чтобы оба нападающих имели рядом постоянных партнёров.

И здесь очень важно, смогут ли сыграть Кокорин и Мостовой. Наверняка руководители клубов ещё пообщаются на эту тему. Тут многое решит финансовый фактор, но мне бы хотелось, чтобы «Сочи» мог задействовать всех сильнейших и мы получили зрелищное противостояние.