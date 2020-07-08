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Деменко: «Дзюбе и Азмуну важно набирать очки в гонке бомбардиров»

08 июля 2020, 07:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ.

Это довольно непростой для прогнозов матч, так как мы вообще не имеем представления, выйдет ли «Зенит» основой, и сыграют ли Кокорин с Мостовым. Думаю, питерцы могут дать поиграть своему резерву, тем ребятам, которые редко выходили на поле. С другой стороны, для Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в их бомбардирской гонке важно продолжить набирать очки. Поэтому, думаю, они попросят Семака выставить их на поле. И, возможно, ради них Сергей Богданович хотя бы на первый тайм поставит тот состав, который играл с «Краснодаром», чтобы оба нападающих имели рядом постоянных партнёров.

И здесь очень важно, смогут ли сыграть Кокорин и Мостовой. Наверняка руководители клубов ещё пообщаются на эту тему. Тут многое решит финансовый фактор, но мне бы хотелось, чтобы «Сочи» мог задействовать всех сильнейших и мы получили зрелищное противостояние.

Ранее появилась информация о том, что Кокорину и Мостовому, права на которых принадлежат «Зениту», разрешат сыграть против петербургской команды.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
08 июля в 12:22, ред.
Дзюба Азмуну или Азмун Дзюбе - как в одной песенке поется:
А ты меня любишь? — Ага!
А ты со мной будешь? — Ага!
Так будем мы вместе,
Так будем мы рядом.
С тобою всегда!
galem72
galem72
08 июля в 11:39
Для зюбы важнее всего заряженный судьишко на 11 метров.
G12ridul
G12ridul
08 июля в 10:10
Это не так трудно сделать в отсутствии соперников.
Нази
Нази
08 июля в 09:19
Дзюбе порак к красным. Кокорину не по понятиям с ним встречаться. По этому он не сыграет
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 09:12
Они , не выходя на поле, в раздевалке столько "очков" набрали, что и не сосчитаешь!!!
Caniggia
Caniggia
08 июля в 08:40
Два кретина! Позор и стыдобище! На это же дети смотрят. А у Азмуна могут серьёзные проблемы быть в Иране.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 08:29, ред.
Если б Азмуну было это так важно...то он чаще бил бы пенальти...и падал бы в штрафной как Чалов в прошлом сезоне в домашнем матче против Ахмата...))))...до которого Плиев даже не дотронулся...)))
Legend 6
Legend 6
08 июля в 08:21
Им некогда набирать очки. У них любофф
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
08 июля в 08:20
В их ситуации сохранить бы очко, но видимо все безвозвратно потеряно.
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 08:19
Все уже знают, что важно ждя Дзюбы и Азмуна. Видели видео.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 08:11
Луценко тоже набирает))
beefs
beefs
08 июля в 08:00
Кому это нужно в это напряжённо время - дело сделано, цель достигнута...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 07:57
Так и будет...
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