ГлавнаяНовости

Газизов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак»

08 июля 2020, 05:18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении на аналогичную должность в «Спартаке» после вчерашнего ухода с этого поста Томаса Цорна.

Слухи о моём уходе в «Спартак»? Конечно, я рад, что к моей персоне присутствует такой интерес. Это наполняет меня позитивными эмоциями. Но сейчас я полностью сконцентрирован на матче с «Ростовом».

Готов ли я принять предложение «Спартака»? Футбол не любит такие разговоры, сейчас сложно о чём-то говорить. Повторюсь, полностью сконцентрирован на игре с «Ростовом», думаю только о ней.

По слухам, одним из условий Газизова является приглашение наставника «Уфы» Вадима Евсеева на пост главного тренера «Спартака».

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии12
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии8
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bamana
bamana
08 июля в 12:19
этат к5азел спит и видит себя в стане КБ.фиг ему!
Evkora
Evkora
08 июля в 11:29
Короче, ничего не сказал.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
08 июля в 10:12
Думаю ли я об этом? Ой думает,еще как думает,что даже Уфа свой матч в туре проиграет.))))
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 09:21
Вероятность такая существует.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 08:51
Газизов будет доить федуна до зимнего перерыва.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 07:35
Чувствуется рука Шнобеля.
112910415
112910415
08 июля в 07:28
очень подозрительная тональность ..
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 07:23
Значит уже одной ногой
ABir
ABir
08 июля в 05:51
Из крайности в крайность
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 05:42
от таких подарков амбициозные люди не отказываются)))
beefs
beefs
08 июля в 05:26
Опять жёлтая пресса...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100