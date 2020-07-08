Газизов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении на аналогичную должность в «Спартаке» после вчерашнего ухода с этого поста Томаса Цорна.

Слухи о моём уходе в «Спартак»? Конечно, я рад, что к моей персоне присутствует такой интерес. Это наполняет меня позитивными эмоциями. Но сейчас я полностью сконцентрирован на матче с «Ростовом».

Готов ли я принять предложение «Спартака»? Футбол не любит такие разговоры, сейчас сложно о чём-то говорить. Повторюсь, полностью сконцентрирован на игре с «Ростовом», думаю только о ней.