Попович: «У нас осталось три игры и каждая сродни финалу»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Очень доволен, что команда добилась победы. У нас осталось три игры и каждая сродни финалу. В этом матче нужно было просто победить. Доволен победой и своими результативными действиями. Три очка очень важны для нас сейчас. На текущий момент каждая игра имеет важное значение. Минимум две оставшиеся встречи нужно выигрывать. Если будем играть как сегодня, то не стоит волноваться за результат.