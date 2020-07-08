ГлавнаяНовости

Попович: «У нас осталось три игры и каждая сродни финалу»

08 июля 2020, 00:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Очень доволен, что команда добилась победы. У нас осталось три игры и каждая сродни финалу. В этом матче нужно было просто победить. Доволен победой и своими результативными действиями. Три очка очень важны для нас сейчас. На текущий момент каждая игра имеет важное значение. Минимум две оставшиеся встречи нужно выигрывать. Если будем играть как сегодня, то не стоит волноваться за результат.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии11
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии8
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
08 июля в 07:17
РФС решает, кто присоединится к Оренбургу: Крылья или Тамбов. Остальных по любому вытянут.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 00:43
Положение обязывает играть на победу.
drug01
drug01
08 июля в 00:38
Желаем удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100