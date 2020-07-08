ГлавнаяНовости

Журналист: «Гаич может стать главным голеадором сборной Аргентины»

08 июля 2020, 01:48

Журналист аргентинского издания Vermouth Deportivo Франсиско Али рассказал о трансферной цели ЦСКА, нападающем «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаиче.

В следующем году Гаич точно будет основным форвардом сборной Аргентины на Олимпийских играх. А потенциально, в будущем — главный голеадор нашей первой национальной команды. Понятно, что по фактуре это не Месси — скорее, своеобразный микс Эрнана Креспо и Габриэля Батистуты. По прозвищу «Танк» всё понятно — крепкий, забивной форвард. Я бы назвал Гаича главной молодой звездой чемпионата Аргентины, так что ЦСКА очень повезёт, если к ним придёт этот нападающий.

Ранее сообщалось о том, что стороны почти договорились о трансфере Гаича за 9 млн евро.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии12
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии8
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kempes78
Kempes78
10 июля в 09:02
Конечно для ЦСКА было бы большим счастьем. Но Гайч вряд ли согласится.
Beekeeper
Beekeeper
08 июля в 10:45
Пока не оформят, радоваться не чем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 06:39
Не проверю пока не подпишут контракт
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 05:18
ЦСКА вовремя суетится.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 05:02
Каждый торгаш хвалит свой товар.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 02:04
Время покажет что это за фрукт???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100