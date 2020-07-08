Журналист: «Гаич может стать главным голеадором сборной Аргентины»

Журналист аргентинского издания Vermouth Deportivo Франсиско Али рассказал о трансферной цели ЦСКА , нападающем «Сан-Лоренсо» .

В следующем году Гаич точно будет основным форвардом сборной Аргентины на Олимпийских играх. А потенциально, в будущем — главный голеадор нашей первой национальной команды. Понятно, что по фактуре это не Месси — скорее, своеобразный микс Эрнана Креспо и Габриэля Батистуты. По прозвищу «Танк» всё понятно — крепкий, забивной форвард. Я бы назвал Гаича главной молодой звездой чемпионата Аргентины, так что ЦСКА очень повезёт, если к ним придёт этот нападающий.