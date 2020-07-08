Сёмин: «Алексей Миранчук ничуть не хуже Хаверца»

Главный тренер «Локомотива» опроверг информацию о том, что он был против ухода полузащитника «железнодорожников» в «Милан».

Что касается «Милана» и Миранчука, я просто одним словом скажу — враньё. Чистой воды. Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался, и мы не говорили на тему ухода в «Милан» никогда. Да, Миранчук может играть в любой команде Европы, его цена значительно выше той, о которой говорят. Он забил все голы «Локомотива» после перерыва, он лучший игрок в лиге.

Миранчук ничуть не хуже Хаверца, который играет в «Байере». Просто он русский и не попал в ту обойму, где правильно продают. После того матча, который он провёл с «Ювентусом», другой игрок бы уже имел другую команду. А чья это вина — мне сложно сказать.