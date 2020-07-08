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Сёмин: «Алексей Миранчук ничуть не хуже Хаверца»

08 июля 2020, 03:41

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин опроверг информацию о том, что он был против ухода полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в «Милан».

Что касается «Милана» и Миранчука, я просто одним словом скажу — враньё. Чистой воды. Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался, и мы не говорили на тему ухода в «Милан» никогда. Да, Миранчук может играть в любой команде Европы, его цена значительно выше той, о которой говорят. Он забил все голы «Локомотива» после перерыва, он лучший игрок в лиге.

Миранчук ничуть не хуже Хаверца, который играет в «Байере». Просто он русский и не попал в ту обойму, где правильно продают. После того матча, который он провёл с «Ювентусом», другой игрок бы уже имел другую команду. А чья это вина — мне сложно сказать.

Ранее хавбек «Краснодара» Мануэл Фернандеш также выразил мнение, что Алексей Миранчук смог бы заиграть в любом клубе Европы.

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Все комментарии
Vezhliviy
Vezhliviy
08 июля в 11:58
Это не так.
galem72
galem72
08 июля в 11:27
Что за х он несёт? Хаверц творит в БЛ, а Миранчук пыхтит в никакущей рпл.
SHEARER
SHEARER
08 июля в 07:05
да лаааадно.
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 06:47
старому виднее))
mihaluch
mihaluch
08 июля в 06:02
Чтобы стать звездой надо сейчас уезжать.
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 04:26
Мы об этом и не узнаем , коли он останется в РФПЛ!!!
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 04:16
Да не поедет он заграницу, его и тут неплохо кормят.
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