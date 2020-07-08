Иванов: «У „Урала“ есть шансы попасть в еврокубки и через чемпионат»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 27-м туре РПЛ .

Сейчас любой соперник опасен, особенно в нынешнем жёстком графике. Поэтому к каждой встрече готовимся с максимальной отдачей. Мы по-прежнему выступаем в Кубке России, скоро полуфинал с «Химками», но не делим турниры на важные и не важные. Тем более есть шанс попасть в еврокубки и через чемпионат. Так что готовимся к «Динамо» и верим, что сможем добиться успеха.