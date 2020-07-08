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Иванов: «У „Урала“ есть шансы попасть в еврокубки и через чемпионат»

08 июля 2020, 03:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 27-м туре РПЛ.

Сейчас любой соперник опасен, особенно в нынешнем жёстком графике. Поэтому к каждой встрече готовимся с максимальной отдачей. Мы по-прежнему выступаем в Кубке России, скоро полуфинал с «Химками», но не делим турниры на важные и не важные. Тем более есть шанс попасть в еврокубки и через чемпионат. Так что готовимся к «Динамо» и верим, что сможем добиться успеха.

В предыдущем туре «Урал» сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а «Динамо» уступило «Арсеналу» (0:1).

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 06:21
только математические))))))))))))))
Байкал-38
Байкал-38
08 июля в 04:38
Удачи Уралу!!!
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 03:58
Неплохо бы было
STVA 1
STVA 1
08 июля в 03:40
Ну ну))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 03:14
У многих есть шанс, но мест всем не хватит!!!
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