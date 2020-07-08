Талалаев: «Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Нам необходимо ещё много работать. Эта победа не спасает нас, нам по-прежнему нужно набирать очки. Почему команда не проигрывает под моим руководством? Так она и не должна проигрывать. Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече. Успех в этой встрече определили не стандарты, а командная сплоченность, умение реализовать свои моменты. В этой игре мы создали себе правильный задел, чтобы можно было доигрывать встречу в более спокойном режиме. Почему пропустили первыми? Стандарт, соперник несколько раз подбирал мяч. Тут вопрос взаимодействия. Игроки в штрафной были разобраны правильно, а вот на подборе уже были ошибки.

В следующей игре у нас не будет двух футболистов, что печально. Надеюсь, что вернутся в строй наши заболевшие и добавят команде эмоций. Сейчас дали команде 1,5 дня выходных. Есть ощущение, что ребята уже устали от меня и моего голоса. Это связано с постоянной теорией, упражнениями. Команде нужно дать отдых.