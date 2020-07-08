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Талалаев: «Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече»

08 июля 2020, 00:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Нам необходимо ещё много работать. Эта победа не спасает нас, нам по-прежнему нужно набирать очки. Почему команда не проигрывает под моим руководством? Так она и не должна проигрывать. Мы прижаты к стенке, нам нужно набирать очки в каждой встрече. Успех в этой встрече определили не стандарты, а командная сплоченность, умение реализовать свои моменты. В этой игре мы создали себе правильный задел, чтобы можно было доигрывать встречу в более спокойном режиме. Почему пропустили первыми? Стандарт, соперник несколько раз подбирал мяч. Тут вопрос взаимодействия. Игроки в штрафной были разобраны правильно, а вот на подборе уже были ошибки. 

В следующей игре у нас не будет двух футболистов, что печально. Надеюсь, что вернутся в строй наши заболевшие и добавят команде эмоций. Сейчас дали команде 1,5 дня выходных. Есть ощущение, что ребята уже устали от меня и моего голоса. Это связано с постоянной теорией, упражнениями. Команде нужно дать отдых.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 08:15
Мутко свое дело знает ...
Mangur
Mangur
08 июля в 00:50
Разумно. Играть и играть. Побеждать.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 00:30
Крылья поднимаются с колен
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 00:25
Положение не из легких, надо упираться в каждой встрече.
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