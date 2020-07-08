«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

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08 июля 2020, 11:10

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о трансфере воспитанника ЦСКА .

Детали сделки не сообщаются. За новый клуб футболист будет выступать под восьмым номером. Ранее Попов играл за «Химки» и «Ротор».