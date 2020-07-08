«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Детали сделки не сообщаются. За новый клуб футболист будет выступать под восьмым номером. Ранее Попов играл за «Химки» и «Ротор».
Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Детали сделки не сообщаются. За новый клуб футболист будет выступать под восьмым номером. Ранее Попов играл за «Химки» и «Ротор».
Сегодня 11:59
ответ пользователю Ливерпуль-7 (раскрыть)
В основе ЦСКА играют сейчас 6 воспитанников ЦСКА. В то время как некоторые "звезды" из школ Спартака и Зенита уже с футболом завязали . Читай изредка газеты, это полезно.
Это цска не помогает, плетется еле-еле в середине таблицы.
Сегодня 11:59
ответ пользователю Ливерпуль-7 (раскрыть)
В основе ЦСКА играют сейчас 6 воспитанников ЦСКА. В то время как некоторые "звезды" из школ Спартака и Зенита уже с футболом завязали . Читай изредка газеты, это полезно.
Это цска не помогает, плетется еле-еле в середине таблицы.