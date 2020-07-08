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«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

08 июля 2020, 11:10

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.

Детали сделки не сообщаются. За новый клуб футболист будет выступать под восьмым номером. Ранее Попов играл за «Химки» и «Ротор».

«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

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Roger Young
Roger Young
08 июля в 12:42
было бы кого подписывать. Таких воспитанников толпы, а результативные из них - единицы
Eddja
Eddja
08 июля в 12:24
Xоть в футбол теперь поиграет.
Yurza
Yurza
08 июля в 12:20
ANATOLY KANDAUROV
Сегодня 11:59
ответ пользователю Ливерпуль-7 (раскрыть)
В основе ЦСКА играют сейчас 6 воспитанников ЦСКА. В то время как некоторые "звезды" из школ Спартака и Зенита уже с футболом завязали . Читай изредка газеты, это полезно.


Это цска не помогает, плетется еле-еле в середине таблицы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ливерпуль-7 (раскрыть)
08 июля в 11:59
В основе ЦСКА играют сейчас 6 воспитанников ЦСКА. В то время как некоторые "звезды" из школ Спартака и Зенита уже с футболом завязали . Читай изредка газеты, это полезно
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
08 июля в 11:22
Все воспитанники цска идут в пердив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 11:17
На повышение пошел...
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 11:15
Одни армейцы!
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