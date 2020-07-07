«Ростов» подписал 18-летнего форварда из Македонии

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07 июля 2020, 19:54

Форвард македонского клуба «Работнички» стал игроком «Ростова». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

18-летний нападающий подписал пятилетний контракт с ростовской командой.

Тошевски провёл 21 матч в Первой Лиге Македонии, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи, также он является игроком молодёжной сборной Македонии.