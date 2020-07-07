«Ростов» подписал 18-летнего форварда из Македонии

Форвард македонского клуба «Работнички» Давид Тошевски стал игроком «Ростова». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
18-летний нападающий подписал пятилетний контракт с ростовской командой.
Тошевски провёл 21 матч в Первой Лиге Македонии, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи, также он является игроком молодёжной сборной Македонии.
Приводите конкретные примеры, подобные вопросы расцениваются как флуд.
Приводите конкретные примеры, подобные вопросы расцениваются как флуд.
дословно не помню.
дословно не помню.