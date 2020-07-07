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«Ростов» подписал 18-летнего форварда из Македонии

07 июля 2020, 19:54

Форвард македонского клуба «Работнички» Давид Тошевски стал игроком «Ростова». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

18-летний нападающий подписал пятилетний контракт с ростовской командой.

Тошевски провёл 21 матч в Первой Лиге Македонии, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи, также он является игроком молодёжной сборной Македонии.

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Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 23:04
Интересно поглядеть , что это за самородок?!?
DanjaG
DanjaG
07 июля в 21:03
А своих всех в пердив сплавили.
alexgurzan
alexgurzan ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
07 июля в 20:17
Жалобу нельзя отправлять на уже скрытые комментарии.
Приводите конкретные примеры, подобные вопросы расцениваются как флуд.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
07 июля в 20:12, ред.
А что значит : "вы не можете отправлять жалобу,т.к. не в топе.."
дословно не помню.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 19:55
А где своя молодежь?
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