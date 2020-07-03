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Агент Довбни: «Александр действительно подписал контракт с „Ротором“»

03 июля 2020, 12:26

Агент Ринат Мавлетдинов, представляющий интересы экс-голкипера «Оренбурга» Александра Довбни, подтвердил, что 33-летний вратарь стал игроком «Ротора».

Действительно Саша подписал контракт с «Ротором». Он хороший вратарь, у него были и другие предложения, был спрос на рынке. Но он выбрал «Ротор», переговоры с руководством которого прошли очень конструктивно.

Почему с Довбней не стали продлевать контракт в «Оренбурге»? Это вопрос к руководителям клуба, нужно у них спрашивать мотивацию такого шага и решение не продлевать соглашение. Уверен, что «Ротору» Саша поможет.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
03 июля 2020 в 12:43
Помним такого, иногда действительно чудеса творил.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля 2020 в 12:27
Ну подписал и хорошо!!!
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