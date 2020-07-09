Тедеско приглашён на заседание КДК РФС

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09 июля 2020, 15:18

Главный тренер «Спартака» приглашён на заседание КДК РФС . Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Пригласили Тедеско на КДК , которое состоится в пятницу. Будем разбирать не только само удаление, но и всё, что записано в рапорте резервного судьи. Рапорт мы тоже запросили.