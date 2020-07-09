Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско приглашён на заседание КДК РФС. Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Пригласили Тедеско на КДК, которое состоится в пятницу. Будем разбирать не только само удаление, но и всё, что записано в рапорте резервного судьи. Рапорт мы тоже запросили.
Напомним, что Тедеско был удалён в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) за споры с арбитром.
позор газовой лиге!
позор газовой лиге!
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Не за споры, а за оскорбление, а это уже совсем другой расклад.
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Не за споры, а за оскорбление, а это уже совсем другой расклад.
Хотя если переведут спор с судьями,указанный в рапорте,то могут матча три выписать...
Хотя если переведут спор с судьями,указанный в рапорте,то могут матча три выписать...