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Тедеско приглашён на заседание КДК РФС

09 июля 2020, 15:18
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско приглашён на заседание КДК РФС. Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Пригласили Тедеско на КДК, которое состоится в пятницу. Будем разбирать не только само удаление, но и всё, что записано в рапорте резервного судьи. Рапорт мы тоже запросили.

Напомним, что Тедеско был удалён в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) за споры с арбитром.

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Все комментарии
Анастасия Прыгунова
Анастасия Прыгунова
10 июля в 13:38
Он вчера ещё в Сочи улетел 😀
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 июля в 01:18
Доменико ! Плюнь всей комиссии КДК в морду ! Не волнуйся ,в нормального человека там ты не попадёшь !!!
Сп62
Сп62
09 июля в 19:11
Тедеско в КДК, а куда Лапочкина за постоянные провокации в матче. Наказывают тренеров, наказывают команды, а с судей, как с гуся вода. Где же справедливость? Игра в одни ворота.
тумба-юмба
тумба-юмба
09 июля в 18:34
КДК можешь свой рапорт запихнуть себе в............
Чист
Чист
09 июля в 18:06
деньгами наверно накажут - выгоднее
Lao-Dzi
Lao-Dzi
09 июля в 17:30
На полгода на трибуну!!!
Mangur
Mangur
09 июля в 16:59
Двенадцать судей и один присяжный
makkie
makkie
09 июля в 16:52
Зная наш КДК, впаяют минимум 3 матча, ну и кубковый матч заодно.
морозз
морозз
09 июля в 16:32
Постоит, послушает очередной бред Бомжей...скажет им на немецком матом и огребёт дискву! Бомжи захватили не только наш футбол но и страну, истина!
Армейская душа
Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
09 июля в 16:27
Да - позор судье, назначившим пенальти в ворота Тамбова! Позор судье, засчитавшим гол Ларссона после того, как он локтём ударил соперника!
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 16:11
Вот это будет порка
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
09 июля в 16:05
Попрыгунчик вообще оборзел, привык что судьи всегда за cпapтак
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 16:03
Отправят на родину.
ДСА
ДСА
09 июля в 16:01
Пусть и там повторит тоже самое.
Eddja
Eddja
09 июля в 15:57
Он приедет или допрыгает?
Tangkuban
Tangkuban ответ LOpp (раскрыть)
09 июля в 15:52
Смотрите лигу с Колосом из Ковалевки на родине.
Evilhuman
Evilhuman
09 июля в 15:48, ред.
Без смирительной рубашки на заседание не пускать
LOpp
LOpp
09 июля в 15:36
Доменико Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Мне жаль свою команду»


позор газовой лиге!
cska1948
cska1948
09 июля в 15:32
"...Напомним, что Тедеско был удалён в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) за споры с арбитром."
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Не за споры, а за оскорбление, а это уже совсем другой расклад.
drug01
drug01
09 июля в 15:30
Приглашён для исполнения танца!!!!
spartak kursk
spartak kursk
09 июля в 15:29, ред.
Пожурят и попросят сдать денежку))))))А то отсутствие болельщиков на трибунах больно бьёт по карману комитета.

Хотя если переведут спор с судьями,указанный в рапорте,то могут матча три выписать...
mihaluch
mihaluch
09 июля в 15:24
Ты тут не в Германии.
Эльмот
Эльмот
09 июля в 15:21
Тедеско депортировать в Румынию на родину предков.
Yurza
Yurza
09 июля в 15:20
Давно пора наказать.
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