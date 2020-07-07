КДК РФС оштрафовал «Краснодар», «Спартак» и Карпина

Во вторник, 7 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС , на котором были приняты следующие решения:

«Спартак-Москва» — «Тамбов»

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

«Краснодар» — «Зенит»

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать тренера ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Тимощука А. на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 1 статьи 89 и статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 5, 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица — оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

«Динамо-Москва» — «Арсенал»

- В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча — дисквалифицировать футболиста ФК «Арсенал» г. Тула Комбарова К. на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу (без учета автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Динамо-Москва» г. Москва на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

- В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Локомотив» — «Сочи»

- В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.2.4 Регламента) — оштрафовать футболиста ФК «Локомотив» г. Москва Тугарева Р. на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

«Рубин» — «Оренбург»

- В соответствии с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 7.4 статьи 7 Регламента Чемпионата России) — оштрафовать ФК «Оренбург» г. Оренбург на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

«Крылья Советов» — «Ростов»

- В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Крылья Советов» г. Самара Талалаева А. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону Карпина В. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 10.8 статьи 10 Регламента Чемпионата России) — оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

- В соответствии с частью 2 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением, — дисквалифицировать футболиста Полуяхтова В. ( ФК «Крылья Советов» г. Самара) на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу.

В случае если лицо, которому была нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не сможет принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к футболисту Полуяхтову В. ( ФК «Крылья Советов» г. Самара), совершившему серьезное нарушение Правил игры, будет применена дополнительная дисквалификация на 3 (три) матча Чемпионата России по футболу (часть 4 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС ).

«Уфа» — «Урал»