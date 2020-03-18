Тульский «Арсенал» получил штраф 50 тысяч рублей за баннер про Терешкову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что тульский «Арсенал» оштрафован за баннер в адрес космонавта Валентины Терешковой:
Была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что «Ротор» условно наказан закрытием фанатской трибуны на один домашний матч.
А штраф, так это наша все чеховская "унтер пришибеевшивна". "Как бы чего не вышло"))
Так бывает, когда власть опирается только сама на себя.
А штраф, так это наша все чеховская "унтер пришибеевшивна". "Как бы чего не вышло"))
Так бывает, когда власть опирается только сама на себя.
Похоже делегат матча подтвердил свое гейпартнерство с Навальным .
Похоже делегат матча подтвердил свое гейпартнерство с Навальным .
Удачи Арсеналу .
Удачи Арсеналу .