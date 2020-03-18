Тульский «Арсенал» получил штраф 50 тысяч рублей за баннер про Терешкову

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что тульский «Арсенал» оштрафован за баннер в адрес космонавта Валентины Терешковой:

Была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.