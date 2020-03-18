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Тульский «Арсенал» получил штраф 50 тысяч рублей за баннер про Терешкову

сегодня, 17:03

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что тульский «Арсенал» оштрафован за баннер в адрес космонавта Валентины Терешковой:

Была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер. Далее от делегата поступило заявление о том, что такой же баннер был вывешен на другой трибуне. За это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что «Ротор» условно наказан закрытием фанатской трибуны на один домашний матч.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:22
Был бы третий банер, было бы 75 тыс.
EAGinLE
EAGinLE ответил neukomm
сегодня в 21:06
В баннере нет ни слова о политике , но его осуждают как политический .
neukomm
neukomm
сегодня в 20:47, ред.
Самое смешное, что баннеры были в ПОДДЕРЖКУ Терешковой: "Валя, ты просто космос!" А у всех это вызвало лишь хохот, потому что это выглядело наоборот как издевка, будто бы стебали над ней))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил EAGinLE
сегодня в 20:23
Я второго не видел . Был один менее минуты .
Этот то я видел во время трансляции, а уж первый он был или второй - я не знаю.
arzamas
arzamas
сегодня в 20:06, ред.
Нормальный баннер. Хотели лизнуть, гарантированно успеть к матчу и заказывали по одному в разных рекламных конторах, а успели обе. Не пропадать же второму баннеру?
А штраф, так это наша все чеховская "унтер пришибеевшивна". "Как бы чего не вышло"))
Так бывает, когда власть опирается только сама на себя.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:33
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Leha-ha50
    сегодня в 19:19
    Я второго не видел . Был один менее минуты .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил bacek15
    сегодня в 19:08, ред.
    А про Карелина забыли? ))) Хотя, убери политику, и вполне себе нормальный баннер. Всё больше выпячиваем негатив какой-то, а ведь много чем можно гордиться. )
    Да, ужжж!!! Очень хитрый банер. За содержание не наказали, наказали за второй такой же несанкционированный.
    EAGinLE
    EAGinLE ответил МапС
    сегодня в 18:57
    Спорить с тобой Сергей про Космос знаю бесполезные траты времени ,ты же работаешь в этой сфере .
    МапС
    МапС ответил EAGinLE
    сегодня в 18:55
    Савицкая была .
    Это уже было без Сергея Палыча.
    EAGinLE
    EAGinLE ответил МапС
    сегодня в 18:54
    Савицкая была .
    МапС
    МапС ответил mensk
    сегодня в 18:51
    Тебе до Валентины Владимировне как до Луны.
    Завалила всю программу своего полёта. Королёв после неё ни одну женщину в космос больше не пустил.
    bacek15
    bacek15 ответил Leha-ha50
    сегодня в 18:29
    А про Карелина забыли? ))) Хотя, убери политику, и вполне себе нормальный баннер. Всё больше выпячиваем негатив какой-то, а ведь много чем можно гордиться. )
    beefs
    beefs
    сегодня в 18:29
    Это свобода слова...
    hoper
    hoper ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 18:19
    За этот баннер в адрес этой подстилки нужно доплатить болельщикам по 50 000 рублей .......каждому !
    Под таким баннером подпишется примерно 130 миллионов россиян
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил mensk
    сегодня в 18:05
    Тебе до Валентины Владимировне как до Луны.
    Глубокая мысль ! Мне ни туда ,ни туда не надо !
    mensk
    mensk ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 17:51
    За этот баннер в адрес этой подстилки нужно доплатить болельщикам по 50 000 рублей .......каждому !
    Тебе до Валентины Владимировне как до Луны.
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 17:51
    Политику в этом баннере увидели те кто хотел этого .

    Удачи Арсеналу .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил bacek15
    сегодня в 17:48
    А чё написано-то было?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 17:46
    За этот баннер в адрес этой подстилки нужно доплатить болельщикам по 50 000 рублей .......каждому !
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 17:42
    А чё написано-то было?
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