КДК оштрафовал Тедеско на 50 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком».

За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики «Спартака» массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Спартак» получает штраф в 25 тыс. рублей.

Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле.

Также в матче прошлого тура против «Краснодара» на фанатской трибуне «Спартака» появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игре красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей.