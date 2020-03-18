КДК оштрафовал Тедеско на 50 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком».
За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики «Спартака» массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Спартак» получает штраф в 25 тыс. рублей.
Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле.
Также в матче прошлого тура против «Краснодара» на фанатской трибуне «Спартака» появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игре красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей.
Хотя вряд ли. Айльцгеймер этих товарищей ещё раньше посетил.
Хотя вряд ли. Айльцгеймер этих товарищей ещё раньше посетил.
Ему надо срочно продавать клубик фанатам, пусть сами за себя платят. Иначе по миру пустят...
Ему надо срочно продавать клубик фанатам, пусть сами за себя платят. Иначе по миру пустят...