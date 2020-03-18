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КДК оштрафовал Тедеско на 50 тысяч рублей

сегодня, 17:13
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком»

За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики «Спартака» массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Спартак» получает штраф в 25 тыс. рублей.

Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле.

Также в матче прошлого тура против «Краснодара» на фанатской трибуне «Спартака» появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игре красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:13
КДК оштрафовал Тедеско на Сутормина
Сп62
Сп62
сегодня в 21:17
Как на зоне. Шаг влево, шаг вправо карцер.
neukomm
neukomm
сегодня в 20:42
штраф 600 баксов! вот это да! ух, какое наказание!
leopit
leopit
сегодня в 19:39
Наказывать штрафами в евро этого футбольного хулигана из Тарасовки!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:41
50 тыс для них не деньги))) надо после таких действий кенгуру сумку портить))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил 25процентный клоун
сегодня в 18:31
Надеюсь зенит оштрафуют за покупку урала
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 18:28
    Тут новость появилась, что в связи с отменой матчей судейский корпус испытывает денежные затруднения.Вот думаю не связана ли эта новость с КДК и штрафами ?
    Хотя вряд ли. Айльцгеймер этих товарищей ещё раньше посетил.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:28
    Тедеско подумывал о выкупе сутормина...не срослось...
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:21
    Если победили можно увеличить штрафы в разы!!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:06
    В КДК с голоду не помрут!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:06
    За что еще не платил штрафов Федун?
    Ему надо срочно продавать клубик фанатам, пусть сами за себя платят. Иначе по миру пустят...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 17:52
    тарасовские постоянно беспределят, пора вводить запрет на посещение матчей для таких отбитых
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 17:45
    на повязки для КДК РФС от вируса вполне хватит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:44
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