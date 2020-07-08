«Спартак»: «Азмун и Дзюба могут выражать свои чувства, как считают нужным»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил главе комитета по этике РФС Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку скандальному высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

5 июля 2020 года после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» произошел нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» Медведев А. И. заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России.

Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора.

Подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.