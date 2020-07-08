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«Спартак»: «Азмун и Дзюба могут выражать свои чувства, как считают нужным»

08 июля 2020, 13:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил главе комитета по этике РФС Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку скандальному высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева

5 июля 2020 года после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» произошел нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» Медведев А. И. заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России.

Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора.

Подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.

В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора ФК «Зенит» с позиции морали и этики.

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Все комментарии
Gradislav 1
Gradislav 1
10 июля в 10:37
Думаю, Медведева скоро снимут.
Муслим90
Муслим90
08 июля в 21:50
Ну тут спартаковцы правы. Ген.директор разговаривает как быдло.
jqa6cke9bd6h
jqa6cke9bd6h ответ ALEX26659 (раскрыть)
08 июля в 19:52
    dalex83
    dalex83 ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    08 июля в 19:51
    там 100 ударов плетью. тем более Азмун в форме зенита _)) не одному мне кажется, что это страно )
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ pomor 445 (раскрыть)
    08 июля в 18:56
    В Иране таких хватает
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    08 июля в 18:25
      Notorious P.I.G.
      Notorious P.I.G.
      08 июля в 18:21
        bio
        bio
        08 июля в 18:06
        Было у отца три сына! Два умных, а третий футболист!)))
        морозз
        морозз
        08 июля в 17:57
        Бомжи захватили не только футбол но и страну, и делают эти свои движения всему народу России, пипец! Скоро этот клуб будут ненавидеть даже бомжи других городов!
        Слайш
        Слайш
        08 июля в 17:28
        прости Господи за такие слова, но в этой ситуации я поддержу мясных ) у питерских крышка поехала от бабла и безнаказанности
        ALEX26659
        ALEX26659
        08 июля в 17:18
        теперь понятно что судьи за зенит не только из-за денег,но и по большоой любви...
        Caniggia
        Caniggia
        08 июля в 17:07
        Там видно, как Семак стоит и офигевает от этого гей-парада этих двух шутников!
        Лучший клуб страны
        Лучший клуб страны
        08 июля в 17:06
        67 карнавал
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Wolf77785 (раскрыть)
        08 июля в 16:40
        Да хоть 20 -0 выиграйте -от такого зашквара вжизнь не отмоетесь.
        Хозяин фунтиков
        Хозяин фунтиков
        08 июля в 16:29
        глушак откровенно про баньки с де зуевым писал и -ничего..
        Charismatic
        Charismatic ответ n272nm (раскрыть)
        08 июля в 16:23
          Заполярный
          Заполярный
          08 июля в 16:17
          Теперь дюбе придется женится на азмане.
          n272nm
          n272nm ответ Charismatic (раскрыть)
          08 июля в 15:55
          Столько, сколько будем считать нужным. Тут давеча, кто-то полоскал Дзюбу, в том числе и на матче сборной. Тогда у свиней никаких претензий не было. Их поведение не казалось им не нормальным. По сравнению с теми событиями, высказывание Медведева - сама невинность.
          Raulvbg
          Raulvbg
          08 июля в 15:45
          На правду не обижаются )
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          08 июля в 15:43
            Верг
            Верг
            08 июля в 15:25, ред.
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ Garrincha58 (раскрыть)
              08 июля в 15:19
              У них там есть депутат Милонов, который эту тему не оставит. Вывод простой : мораль и огромные халявные деньги это вещи несовместимые.
              pomor 445
              pomor 445
              08 июля в 15:14
              Медведеву не стоило прикрывать эти спартаковские пристрастия Дзюбы. Замарался только. Иранцу это вообще может стать боком на родине, но может помочь в толерантной Европе. Может он на это и рассчитывал? Если так,то более подходящего партнёра, чем безбашенный Дзюба, не найти.
              ХУБУЛ
              ХУБУЛ
              08 июля в 15:07
              Зюпа не хило так отодрал иранца 🤦‍♂️😂😂😂
              makkie
              makkie ответ Snake Plissken (раскрыть)
              08 июля в 14:59
              Потому что седой бородавочник ляпнул про Спартак.
              Какие клубы должны были отреагировать?
              Урал, Тамбов или Хоффенхайм?
              sihafazatron
              sihafazatron
              08 июля в 14:58
              Зениту надо на мюлера обратить внимание, такой партнёр не помешает дзюбе)))
              Garrincha58
              Garrincha58
              08 июля в 14:49
              а что скажут по этой щекотливой теме там на верху? какую оценку дадут депутаты, а может разберут на ТВ у Малахова или на Первом
              Charismatic
              Charismatic
              08 июля в 14:47
                zenit_forever2014
                zenit_forever2014 ответ Бутсы (раскрыть)
                08 июля в 14:47, ред.
                Так нет ни какого юмора Зенита. Артёма такому в Спартаке научили.....А Медведев прикрыл своего футболиста. Гулиев человека ИЗБИЛ всего лишь ДУБЛЬ. Гинер Егорову ЗАСТРЕЛИТЬСЯ предложил....условное отстранение.....Артём гомофобно пошутил....конечно плохо....но что сказать Медведеву....Артём должен извиниться перед геями, которых у нас нет в стране ОФИЦИАЛЬНО. Вот и пытается перевести типо плохая шутка.
                cska vperiod
                cska vperiod
                08 июля в 14:44
                Впервые в жизни поддерживаю спартак.
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