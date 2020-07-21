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Скоулз: «Без Де Хеа МЮ не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет»

21 июля 2020, 14:11

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз уверен, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа является ключевым игроком команды, несмотря на свою неудачную игру в последних матчах.

У него не лучшие времена. Но без него «Манчестер Юнайтед» не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние шесть лет.

Он обязательно вернётся на свой уровень игры!

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ abramjan (раскрыть)
21 июля в 18:30
Не волноваццоо!
Заброда
Заброда
21 июля в 18:03
Наверное, это так.
dzvinka
dzvinka
21 июля в 17:32, ред.
это чистая правда, в этом сезоне он сдал, но первые пару лет реально на нем все держалось, были матчи где очки брались тупо на ДДХ, там по 10-15 очков его в нескольких сезонах.
Но сейчас он сдал, засиделся видно на одном месте смотря на этих позеров-инстаграмщиков в команде, да и как не понизить планку глядя на этот шабаш погбей,лингардов и прочих, которые получают бабло и х** пинают - хотят играют, хотят не играют... вот и ДДХ подраслабился.
abramjan
abramjan ответ dimagas2 (раскрыть)
21 июля в 15:22
Уфффф...отлегло от сердца!...прочитал новости из Луцка и мысля закралась не Дима ли это отчудил мой брат по синей крови)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 июля в 15:14
Де Хеа переиграл с контрактами.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 июля в 15:01
Скоулз преувеличивает насчет топ-10, но ДДХ нас тащил
shlifen
shlifen ответ galem72 (раскрыть)
21 июля в 14:55
Согласен абсолютно с каждым словом, сам считаю что для МЮ его лучше продать, особенно когда в команде есть Ромеро и вернется Хендерсон. Вопрос только в том куда продавать - ведь почти у всех топов вопрос с вратарями решён, а НЕ топы его личку не потянут. Хотя может повернётся вариант с Ньюкаслом =)))
Вариант с "лавкой" предложил чисто как "наградные" - просто вариант Скоулза (держать в основе и терпеть) мне понравился ещё меньше =))
galem72
galem72 ответ shlifen (раскрыть)
21 июля в 14:48
Не жирновато ли держать на лавке такого хищника на британские фунты? ))
У него ведь зарплата не рядового запасника. Да и про возвращение им блестящей формы прошлых лет я совсем не верю. И поэтому, пока есть на него спрос и возможность срубить побольше денег на трансфере, нужно продавать! Иначе выйдет как с Руном, который сдох ещё в 12/13 и бесплатно для Юнайтед переехал в соседний город, а коачи тащили сдувшегося "везде пахаря" за прошлые заслуги в основу до 17/18, выплачивая бешеную зарплату за то, что он тупо отбывал номер атакера и пахал везде, кроме своего начального амплуа, чтобы не замечалась его бесполезность в атаке.
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 14:38
Да немерено тащил, как человек-паук, спору нет, но и теперь очки на вес золота набор формы в раме,не вариант
shlifen
shlifen
21 июля в 14:32
Это правда что Де Хеа годами тащил МЮ - но сколько именно очков или матчей, может позволить себе потерять МЮ сейчас и в будущем?? Хотите вознаградить - всегда можно держать на лавке и платить з.п. =)) А он пусть форму набирает постепенно...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
21 июля в 14:32
У ДеХеа всегда была ярко выраженная сильная сторона - реакция .
На выходах он играет слабо , пенальти отбивать тоже не особо получается .
Последние пару лет у него проблемы с психологией , не уверен он в себе , что ли .
Нужны решительные перемены - либо менять тренера вратарей , либо продать его . В Ювентус , например .
Хендерсон его усадит на лавку в следующем сезоне !
beefs
beefs
21 июля в 14:23
это спорное мнение, но вклад есть...
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
21 июля в 14:20
рыжий поплыл! походу дочку за Де Хеа хочет выдать
dimagas2
dimagas2
21 июля в 14:17
Так и есть.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 14:15
Один в поле не воин.
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