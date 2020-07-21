Скоулз: «Без Де Хеа МЮ не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» уверен, что голкипер «красных дьяволов» является ключевым игроком команды, несмотря на свою неудачную игру в последних матчах.

У него не лучшие времена. Но без него «Манчестер Юнайтед» не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние шесть лет.

Он обязательно вернётся на свой уровень игры!