Скоулз: «Без Де Хеа МЮ не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние 6 лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз уверен, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа является ключевым игроком команды, несмотря на свою неудачную игру в последних матчах.
У него не лучшие времена. Но без него «Манчестер Юнайтед» не попадал бы в топ-10 АПЛ в последние шесть лет.
Он обязательно вернётся на свой уровень игры!
Но сейчас он сдал, засиделся видно на одном месте смотря на этих позеров-инстаграмщиков в команде, да и как не понизить планку глядя на этот шабаш погбей,лингардов и прочих, которые получают бабло и х** пинают - хотят играют, хотят не играют... вот и ДДХ подраслабился.
Но сейчас он сдал, засиделся видно на одном месте смотря на этих позеров-инстаграмщиков в команде, да и как не понизить планку глядя на этот шабаш погбей,лингардов и прочих, которые получают бабло и х** пинают - хотят играют, хотят не играют... вот и ДДХ подраслабился.
Вариант с "лавкой" предложил чисто как "наградные" - просто вариант Скоулза (держать в основе и терпеть) мне понравился ещё меньше =))
Вариант с "лавкой" предложил чисто как "наградные" - просто вариант Скоулза (держать в основе и терпеть) мне понравился ещё меньше =))
У него ведь зарплата не рядового запасника. Да и про возвращение им блестящей формы прошлых лет я совсем не верю. И поэтому, пока есть на него спрос и возможность срубить побольше денег на трансфере, нужно продавать! Иначе выйдет как с Руном, который сдох ещё в 12/13 и бесплатно для Юнайтед переехал в соседний город, а коачи тащили сдувшегося "везде пахаря" за прошлые заслуги в основу до 17/18, выплачивая бешеную зарплату за то, что он тупо отбывал номер атакера и пахал везде, кроме своего начального амплуа, чтобы не замечалась его бесполезность в атаке.
У него ведь зарплата не рядового запасника. Да и про возвращение им блестящей формы прошлых лет я совсем не верю. И поэтому, пока есть на него спрос и возможность срубить побольше денег на трансфере, нужно продавать! Иначе выйдет как с Руном, который сдох ещё в 12/13 и бесплатно для Юнайтед переехал в соседний город, а коачи тащили сдувшегося "везде пахаря" за прошлые заслуги в основу до 17/18, выплачивая бешеную зарплату за то, что он тупо отбывал номер атакера и пахал везде, кроме своего начального амплуа, чтобы не замечалась его бесполезность в атаке.
На выходах он играет слабо , пенальти отбивать тоже не особо получается .
Последние пару лет у него проблемы с психологией , не уверен он в себе , что ли .
Нужны решительные перемены - либо менять тренера вратарей , либо продать его . В Ювентус , например .
Хендерсон его усадит на лавку в следующем сезоне !
На выходах он играет слабо , пенальти отбивать тоже не особо получается .
Последние пару лет у него проблемы с психологией , не уверен он в себе , что ли .
Нужны решительные перемены - либо менять тренера вратарей , либо продать его . В Ювентус , например .
Хендерсон его усадит на лавку в следующем сезоне !