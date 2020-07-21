Чеферин: «Коронавирус остановил футбол, а Вторая мировая война — нет»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о единстве, проявленном европейским футболом в условиях пандемии.
Последние месяцы, естественно, для всех были периодом большой неопределенности. Что касается мой семьи и меня самого, то мы за это время стали еще ближе.
Давайте вспомним, что в отличие от коронавируса Вторая мировая война не остановила футбол полностью. С профессиональной точки зрения я ощущал большое давление, было много тяжелой работы. Но я рад, что футбол, к счастью, возвращается по всей Европе.
Ключевые стороны должны были чем-то пожертвовать. УЕФА пожертвовал частью своего сезона, чтобы к концу июля можно было доиграть текущие внутренние соревнования, а уже в августе довести до конца собственные клубные турниры сезона 2019/20. Лиги на это согласились. Солидарность клубов будет так же важна во время сентябрьского окна для матчей сборных.