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Чеферин: «Коронавирус остановил футбол, а Вторая мировая война — нет»

21 июля 2020, 13:02

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о единстве, проявленном европейским футболом в условиях пандемии.

Последние месяцы, естественно, для всех были периодом большой неопределенности. Что касается мой семьи и меня самого, то мы за это время стали еще ближе.

Давайте вспомним, что в отличие от коронавируса Вторая мировая война не остановила футбол полностью. С профессиональной точки зрения я ощущал большое давление, было много тяжелой работы. Но я рад, что футбол, к счастью, возвращается по всей Европе.

Ключевые стороны должны были чем-то пожертвовать. УЕФА пожертвовал частью своего сезона, чтобы к концу июля можно было доиграть текущие внутренние соревнования, а уже в августе довести до конца собственные клубные турниры сезона 2019/20. Лиги на это согласились. Солидарность клубов будет так же важна во время сентябрьского окна для матчей сборных.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 15:17
Трепло европейское.Что такое "не остановила полностью"???В КЦ заставляли гонять матч с охраной,или матч ДК??? А вы сейчас-поколение трусов-руководителей,думающих только о прибыли.Недаром вся сво?лота приумножила за пандемию свои капиталы.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 15:01
Пандемия и есть война только химическая.
handreb
handreb
21 июля в 14:35
Нытье может разрушить футбол и Луккойл.
mihaluch
mihaluch
21 июля в 13:46
Футбол нельзя остановить,даже VAR с судьями не могут.
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 13:18
Выходит война лучше.
LOpp
LOpp
21 июля в 13:06
Чеферин: «Коронавирус остановил футбол, а Газпром — нет»
shlomo
shlomo
21 июля в 13:03
Надуманно и высосано из пальца
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