Гову: «Бензема более совершенный футболист, чем Анри»

Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову сравнил форварда «Реала» Карима Бензема и экс-нападающего лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.
Я думаю, что Бензема соответствует Анри по своему уровню игры. Тьерри впечатлял меня своей игрой, потому что он был скоростным игроком, а также отлично владел мячом. Но Карим более совершенный футболист. Бензема всегда являлся топ-игроком.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.
Перец кричит , что Бенз достоин ЗМ , но по мне Роберт более достоин, но найдутся те кто мне возразит и это будет правильно!Ведь сколько людей , столько и мнений!
Пеле и Марадона , Лео и Рон!!!Зачем это все сравнивать?
Перец кричит , что Бенз достоин ЗМ , но по мне Роберт более достоин, но найдутся те кто мне возразит и это будет правильно!Ведь сколько людей , столько и мнений!
Пеле и Марадона , Лео и Рон!!!Зачем это все сравнивать?