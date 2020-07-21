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Гову: «Бензема более совершенный футболист, чем Анри»

21 июля 2020, 12:18

Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову сравнил форварда «Реала» Карима Бензема и экс-нападающего лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

Я думаю, что Бензема соответствует Анри по своему уровню игры. Тьерри впечатлял меня своей игрой, потому что он был скоростным игроком, а также отлично владел мячом. Но Карим более совершенный футболист. Бензема всегда являлся топ-игроком.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ DEIVID (раскрыть)
22 июля в 07:21
А разве нет?
DEIVID
DEIVID ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 01:27
А разве за голы в чемпионате дают ЗМ?
BARRRS
BARRRS ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
21 июля в 23:05
Даже не на три, Анри легенда футбола..
BARRRS
BARRRS
21 июля в 23:04
как можно с Анри равнять это БЕНзеМА)))))))))))))))))))
Hamman
Hamman
21 июля в 21:03
Как же мало нужно чтобы полыхнули ваши кулес аха ха
Тага Дага
Тага Дага
21 июля в 17:24
😂😂😂😂😂😂😂😂😂как можно летом пить так много. ..
Killofwrath
Killofwrath
21 июля в 15:44
Ох, шутник)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 июля в 15:13
Анри на Пике это всё же более страшный нападающий. чем Карим.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 14:40
странно такое слышать)))
starche
starche
21 июля в 14:37, ред.
Редкостная глупость, пить надо меньше.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
21 июля в 14:24
чушь собачья, это надо быть полным идиотом, чтоб так говорить. Бензема и близко не стоит против Анри. Максимум Бенземы это скамейка и выход на поле в конце матча. Или отмыть бабки в 51ике
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 июля в 14:14
Большинство футболистов на самом деле тупые и лицемеры.Этот типсон знает,что Анри на три головы выше чем Бензема но говорит ложь,скорее всего он дружит с Бенземой.
Данила Кравцов
Данила Кравцов
21 июля в 12:50
на гову у бензема тоже видео компрометирующее есть что ли ?
marvel777
marvel777
21 июля в 12:44
хе хе, центр форвардов уровня Анри именно - сейчас просто нет)
STVA 1
STVA 1
21 июля в 12:31, ред.
Зачем все эти сравнения?Конечно Бензема в этом сезоне был хорош!Но также хорош был Левандовски !Давайте и их сравнивать!!!
Перец кричит , что Бенз достоин ЗМ , но по мне Роберт более достоин, но найдутся те кто мне возразит и это будет правильно!Ведь сколько людей , столько и мнений!
Пеле и Марадона , Лео и Рон!!!Зачем это все сравнивать?
shlomo
shlomo
21 июля в 12:31
Очень спорное суждение.....на мой выпуклый непрофессиональный взгляд лучший Анри.....сравнивать титулы и прочую стату даже не хочу...
Рома Олейник
Рома Олейник
21 июля в 12:24
бенземе до Анри, как до Москвы ползком.
Izmar
Izmar
21 июля в 12:20
Возможно, это и так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 12:19
Трудно в это поверить...
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