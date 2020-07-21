Гову: «Бензема более совершенный футболист, чем Анри»

Бывший игрок сборной Франции сравнил форварда «Реала» и экс-нападающего лондонского «Арсенала» и «Барселоны» .

Я думаю, что Бензема соответствует Анри по своему уровню игры. Тьерри впечатлял меня своей игрой, потому что он был скоростным игроком, а также отлично владел мячом. Но Карим более совершенный футболист. Бензема всегда являлся топ-игроком.