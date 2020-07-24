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«Урал» объявил об уходе Павла Погребняка

24 июля 2020, 10:46

«Урал» на официальном сайте сообщил, что нападающий Павел Погребняк покидает екатеринбургский клуб.

Благодарим Павла за игру в нашей команде! Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом «Урал». Нападающий покидает нашу команду. За время выступления в «Урале» Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!

Недавно о Погребняке высоко отозвался его бывший партнер по сборной России и «Зениту» Андрей Аршавин

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denmig
denmig
24 июля в 12:54
В зенит теперь! - там его сверстники типа конежиркова!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
24 июля в 12:29
Думал на годик переподпишут, вроде старался.
Valeleo
Valeleo
24 июля в 11:16
Мог бы еще поиграть.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 июля в 11:04
В Ротор теперь
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