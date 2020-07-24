«Урал» объявил об уходе Павла Погребняка

«Урал» на официальном сайте сообщил, что нападающий покидает екатеринбургский клуб.

Благодарим Павла за игру в нашей команде! Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом «Урал». Нападающий покидает нашу команду. За время выступления в «Урале» Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.

Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!