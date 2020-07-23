«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона

«Краснодар» на официальном сайте объявил о расставании с полузащитником и защитником .

По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за «Краснодар» в следующем игровом году.