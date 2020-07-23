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«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона

23 июля 2020, 11:22

«Краснодар» на официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Мануэлом Фернандешем и защитником Йоном Гудни Фьолусоном.

По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за «Краснодар» в следующем игровом году.

ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!

Накануне «Краснодар» сохранил третью строчку в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.

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Все комментарии
scikuni
scikuni ответ За адекватность (раскрыть)
24 июля в 14:41
ну тогда вычеркиваем клуб из списка чемпионов, раз без тухелей сам будет тренькать
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
23 июля в 15:28
Сергей Матвеев когда был у Вас типа главным тренером не слабее Мусаева!Он тренировал и сборные юношеские и играл в Сатурне и Нефтехимике!Думал Галицкий попробует его!Он младше меня на три года ... Играли во дворе вместе!Я то дальше области не пошел , а вот ему довелось!
Удачи Быкам на трансферном рынке и в ЛЧ!Мне импонирует команда и подход Галицкого!Сейчас хорошая команда молодая в ФНЛ Чертаново!Но у них денег только на ФНЛ хватает , хотя могли выйти и в том и в этом году , но спецом притормаживали!
makkie
makkie ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 15:17
Это да, но по-футбольному умный игрок - такие всегда в почёте.
За адекватность
За адекватность ответ Pashok00786 (раскрыть)
23 июля в 14:06
Там игроки своих сборных, а кто нет, те 5 лет в РФ постоянно не проживают, так что сомнительный вариант
Pashok00786
Pashok00786 ответ За адекватность (раскрыть)
23 июля в 13:50
надо просто паспорта им дать российские как Ари и все... свои еще зеленые совсем да и сломают их быстро...
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 13:48
У Фернандеша не всё получилось в Краснодаре, он никак не усилил команду.
За адекватность
За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
23 июля в 13:43
Насчет тренера я аналогичного мнения. Мне тут один юзер в ответе посоветовал посмотреть вью Галицкого, когда я написал после очередного неудачного матча после рестарта, что неужели Мусаев устраивает С.Н.Г. Я заинтересовался и вот нашел. Галицкий, февраль 2019 : "«Я не хочу там тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, которые здесь выросли. Это их земля. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наемники, которые приехали сюда за зарплатой. Вот на таких ребятах будет строиться наш клуб», Как говорится хозяин-барин. Ну и на мой взгляд ( уже писал) ЦЗ нужен хороший и надежный, типа Гранквиста.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
23 июля в 13:18
Приветствую !Про Рамиреса вроде ходят слухи о интересе клубов!И если честно , то я даже и не задумывался о кол-ве легов у Быков!Меня больше беспокоит какая то безхребетность команды!Они не умеют выгрызать очки в важнейших матчах!Прошлогодняя ЛЧ говорит об этом!Может дело в тренере?
За адекватность
За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
23 июля в 12:41
Приветствую! Спайич, Рамирес, Кайо, Вильена, Олссон, Кабеля, Вандерсон, Берг, Клаэссон, уже 9. И вроде как все нужные. Куда брать то с 8+17? Тут для начала еще раздать придется , дабы места для усиления освободить.
Legend 6
Legend 6 ответ makkie (раскрыть)
23 июля в 12:24
Ведь не молодеет)
makkie
makkie
23 июля в 12:16
Странно, что Фернандеш не заиграл.
Играя за Локо, был одним из лидеров в атаке, а сейчас всё это куда-то делось...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ A.S.A (раскрыть)
23 июля в 12:05
А толку? сыгранности нет и результата не будет
STVA 1
STVA 1
23 июля в 11:39
Теперь надо брать кого то!А ЛЧ близко)
A.S.A
A.S.A
23 июля в 11:33
Быки решили устроить чистку среди легионеров,правильное решение. Значит
смогут взять новых двух легионеров
МиХаХа
МиХаХа
23 июля в 11:24
Не успел Фернандеш поиграть как опять пошел по рукам.
Valeleo
Valeleo
23 июля в 11:23
Тоже чистка началась.
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