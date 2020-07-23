«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона

«Краснодар» на официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Мануэлом Фернандешем и защитником Йоном Гудни Фьолусоном.
По окончании сезона-2019/2020 истёк срок действия контракта у Мануэла Фернандеша. Что же до Йона Гудни Фьолусона, его трудовое соглашение действовало до конца сезона-2020/2021, но было прекращено досрочно по взаимному согласию сторон. Оба футболиста не сыграют за «Краснодар» в следующем игровом году.
ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!
Накануне «Краснодар» сохранил третью строчку в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.
Удачи Быкам на трансферном рынке и в ЛЧ!Мне импонирует команда и подход Галицкого!Сейчас хорошая команда молодая в ФНЛ Чертаново!Но у них денег только на ФНЛ хватает , хотя могли выйти и в том и в этом году , но спецом притормаживали!
Удачи Быкам на трансферном рынке и в ЛЧ!Мне импонирует команда и подход Галицкого!Сейчас хорошая команда молодая в ФНЛ Чертаново!Но у них денег только на ФНЛ хватает , хотя могли выйти и в том и в этом году , но спецом притормаживали!
Играя за Локо, был одним из лидеров в атаке, а сейчас всё это куда-то делось...
Играя за Локо, был одним из лидеров в атаке, а сейчас всё это куда-то делось...
смогут взять новых двух легионеров
смогут взять новых двух легионеров