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Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»

23 июля 2020, 14:03

Пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте сообщает, что голкипер Сергей Рыжиков покинул клуб в связи с окончанием контракта.

«В среду „Крылья Советов“ провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает „Крылья“ в связи с окончанием срока контракта», — сообщается на официальном сайте самарского клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 39-летний Сергей Рыжиков сыграл за «Крылья» в 19 матчах, в шести из них голкипер отстоял на ноль.

«Крылья» по итогам сезона покидают РПЛ.

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cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 18:33
Не хочет играть в пердиве.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:27
жаль . это потеря
mihaluch
mihaluch
23 июля в 14:24
В каком нибудь клубе типа Тамбова на вторые роли пойдёт.
Cir Braun
Cir Braun
23 июля в 14:09
Не привык он в пердиве играть.
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 14:08
где Серега продолжит карьеру?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 14:07
Как крысы побежали...
shlomo
shlomo
23 июля в 14:05
Начинают разбегаться игроки...
Lazurny
Lazurny
23 июля в 14:04
Это очень правильно.
beefs
beefs
23 июля в 14:04
спасибо за хорошую игру, удачи!!!
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