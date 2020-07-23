Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов»

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23 июля 2020, 14:03

Пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте сообщает, что голкипер покинул клуб в связи с окончанием контракта.

«В среду „Крылья Советов“ провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает „Крылья“ в связи с окончанием срока контракта», — сообщается на официальном сайте самарского клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 39-летний Сергей Рыжиков сыграл за «Крылья» в 19 матчах, в шести из них голкипер отстоял на ноль.