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«Рубин» объявил об уходе Владимира Граната

23 июля 2020, 10:36

Защитник Владимир Гранат покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«ФК „Рубин“ благодарит Владимира за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанского клуба.

33-летний футболист играл за «Рубин» с июля 2017 года, сыграв в 46 матчах.

Также клуб расстался с Константином Плиевым, Николаем Поярковым, Пабло Сантосом и нападающим Евгением Марковым.

Накануне «Рубин» объявил о подписании Джордже Деспотовича.

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Все комментарии
Верг
Верг
23 июля в 16:27
46 матчей за 3 года, да он не играл в принципе
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 14:17
и где Гранат будет далее играть?
ДСА
ДСА
23 июля в 12:01
Пора выпускать кого-нибудь помоложе.
Abverin
Abverin
23 июля в 11:21
Началась чистка в рубине.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
23 июля в 11:13
Им там виднее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 10:56
Удачи на новом месте...
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 10:42
пришло время значит))
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