«Рубин» объявил об уходе Владимира Граната

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23 июля 2020, 10:36

Защитник покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба.

« ФК „Рубин“ благодарит Владимира за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанского клуба.

33-летний футболист играл за «Рубин» с июля 2017 года, сыграв в 46 матчах.

Также клуб расстался с Константином Плиевым, Николаем Поярковым, Пабло Сантосом и нападающим Евгением Марковым.

Накануне «Рубин» объявил о подписании Джордже Деспотовича.