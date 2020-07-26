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Бышовец: «„Химкам“ не будет грозить борьба за выживание в РПЛ»

вчера, 11:52

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец похвалил «Химки» после финала Кубка России.

У команды неплохое качество игры. Мне кажется, она сможет навязать конкуренцию своим соперникам и борьба за выживание ей не грозит.

Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о планах команды на следующий сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:47
пока оптимизм уместен
311
311
вчера в 15:18
Филиал начнет сезон с -6 очков и все равно окажется выше Спартака!)
Izmar
Izmar
вчера в 14:30
Но и выжить им не дадут.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 14:14
да ну? вспомните, как аленичев всех в фнл одной левой разделывал, и как он потом играл в рпл. тем более нахватают сейчас игроков и спартака, разбалансируют состав и вся игра улетучится
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 13:13
Химки сразу в пердив вернутся, в первый раз что ли.
holms918
holms918
вчера в 12:51
Что тут гадать, время покажет.
Spakov
Spakov
вчера в 12:42, ред.
Выиграть Олимпиаду может и бездарный непорядочный человек, спартак же такой тренеровать может.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:41
Они вылетят без борьбы, когда деньги закончатся.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:41
Химкам вылет не грозит??? Я бы не так категоричен. 30 туров - это большая дистанция , тут главное стабильность. По финальному матчу было видно , что Химки просто на несколько порядков слабее питерцев. Так что без значительного усиления Химки просто будут первыми на вылет. В финале игроки просто за счет самоотдачи , коллективного отбора , везения немалого смогли продержаться большую часть матча. Но в целом каждый игрок один в один уступал питерцу и очень сильно.
Посмотрим , чем закончится их очередной выход в высший дивизион ?!?
И пожелаем им удачи, а там как получится. Ведь никто не хотел вылетать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:29, ред.
    Glyba
    Glyba
    вчера в 12:20
    Даже спартаку грозит борьба за выживание с таким тренером, игроками и игрой.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 12:18
    о пророк нашелся))))) давно ясновидящем то стал?))))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:17
    Так пол состава поменяется.... И....???? 🤔🤔🤔
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    вчера в 12:10
    Много таких покорителей вылезало.
    For56tas
    For56tas
    вчера в 12:09
    Все уступят дорогу Химкам, только потому, что они филиал спартака.
    Вежливый такой
    Вежливый такой
    вчера в 12:09
    На два матча сезона можно настроится и подготовиться, а вот на всю дистанцию нет.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:07
    Борьба за выживание..???..нет....вылет напрямую к......едреней фени....
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 12:04
    Вот так вот Толя решил.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:03
    Редкий случай, когда я согласен со старичком...
    Boxert
    Boxert
    вчера в 12:02
    Самый бездарный тренер нашей страны опять чушь понес.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 11:55
    Бышовец как всегда ошибается.
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