Бышовец: «„Химкам“ не будет грозить борьба за выживание в РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец похвалил «Химки» после финала Кубка России.
У команды неплохое качество игры. Мне кажется, она сможет навязать конкуренцию своим соперникам и борьба за выживание ей не грозит.
Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о планах команды на следующий сезон.
Посмотрим , чем закончится их очередной выход в высший дивизион ?!?
И пожелаем им удачи, а там как получится. Ведь никто не хотел вылетать.
Посмотрим , чем закончится их очередной выход в высший дивизион ?!?
И пожелаем им удачи, а там как получится. Ведь никто не хотел вылетать.