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Радимов — о Талалаеве: «Из „Ахмата“ так просто не сбежать»

вчера, 08:24

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может возглавить «Ахмат».

Талалаев будет тренировать «Ахмат»? «Крылья», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать — там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту… Удачи «Ахмату».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:48
вот так и будут каждый год менять тренеров
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:28
Да ни фига вы не поняли! Радимов намекает, что Талалаев спрыгнул с паровоза, как только "Крылья" переехали на "запасной путь". И запрыгнул на состав, который ещё ездит по "главной дороге". Но, если в конце следующего сезона "Ахмат" перейдет на "запасной путь", то просто перескочить с подножки "Ахмата" на следующий паровоз уже будет не "по-мужски". Да оно и сейчас-то ка-то тоже ......???!!!
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Блоссия (раскрыть)
вчера в 16:58
В Зените,они мушкетёры ведь,сказали вначале чемпа что станут чемпионами,вот стали чемпионами,только судейскими чемпионами
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:48
Радимов наверное сам хотел в Ахмат.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:28
посмотрим))
makkie
makkie ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:19
Салют!

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https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:58
Все свое питерское вывалил
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Главный тренер и нравственный авторитет Радимов =Главному тренеру и нравственному авторитету Талалаеву.
112910415
112910415
вчера в 13:25
поскольку Радимов совсем не в курсе обстоятельств, ценность его мнения близка к нулю
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:44
Я понимаю это с Химок началось!Когда Талалаев из Химок ушел в КС!
STVA 1
STVA 1 ответ Навзир (раскрыть)
вчера в 12:42
Талалаев будет его тренировать))
DEIVID
DEIVID
вчера в 12:41
А он что его жену радует, что этот так к нему привязался?
Армейская душа
Армейская душа ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 12:34
Нет - он стал футбольным экспертом
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:25
Ну вот какое дело Радимову до Талалаева??? Пригласили Андрея в пожарном порядке , человек сделал все , что мог. Команда побежала , заиграла вполне приятный футбол. Но тут в очередной раз вмешался вирус и обстоятельства сложились не в пользу КС. Скорее всего была договоренность , что в случае вылета тренер может уйти.
И чего Радимов бесится - непонятно ???
Навзир
Навзир
вчера в 12:22
Я один не понимаю при чем чем тут Ахмат?
Mi6
Mi6
вчера в 12:12
Влад превратился в базарную бабку
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:53
Талалаев как проститутка в футболе!
Сп62
Сп62
вчера в 11:43
По нынешним понятиям морали и справедливости он поступил правильно. Положение Ахмата гораздо предпочтительнее нежели Крылышек. Отсюда и выбор.
Брулин
Брулин
вчера в 11:36
Чего вдруг Радимов стал таким моральным камертоном? Никто не знает условия контракта, и о чём устно договаривались Талалаев и руководство клуба. И тут выползает Радимов и обличает. Просто смешно.
Блоссия
Блоссия
вчера в 11:19
Где, простите великодушно, знают значение слова "мужчина"???
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 10:39
А зачем куда то сбегать? Если у Ахмата будут плохие результаты,его и так уволят! Если Ахмат при Талалаеве станет Чемпионом России и ему поступит предложение из Реала,то Кадыров его по доброму отпустит. Не вижу никакой проблемы.
vm777
vm777 ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 10:22, ред.
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ vm777 (раскрыть)
    вчера в 10:12
    А просто так он высказать своё мнение уже не может)
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 10:10
    Посмотрим на большие амбиции в реалиях. Один плюс наверное он честен и говорит о том, что хочет тренировать в РПЛ.
    vm777
    vm777
    вчера в 10:09
    Талалаев мог вывести Химки в РПЛ в прошлом сезоне. А где вадик радимов и его зенит-2?
    For56tas
    For56tas
    вчера в 10:04
    Талалаев в ФНЛ ничего не добился, даже с помощью спартака, а все упорно лезет в РПЛ.
    Romkurch
    Romkurch ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 09:15, ред.
    Жаль Оренбург, которого с вашей помощью сплавили в пердив.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 09:01
    О Буланов завопил о справедливости, сам то не один клуб оббежал ничего не добился кроме карточек, зачем человеку терять свое время в бесперпективном и ненужном проекте каким КС оказались. В Ахмате есть леньги, и руководство более лояльное и заинтересованное в развитии клуба. В КС к сожалению этого нет, лишь как отмыть через клуб деньги волнует функционеров.
    Lukajs
    Lukajs
    вчера в 08:57
    Тренер побегушка, круче его никто не бегал.
    particular
    particular
    вчера в 08:45
    Когда Радимов в 2001 году переходил из КС в Зенит, тоже, наверное, страдальчески думал о морали и этике?..:) "...не судите, да не судимы будете..."
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