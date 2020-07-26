Радимов — о Талалаеве: «Из „Ахмата“ так просто не сбежать»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может возглавить «Ахмат».
Талалаев будет тренировать «Ахмат»? «Крылья», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать — там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту… Удачи «Ахмату».
Если есть желание, залетай к нам в Оффтоп, пообщаемся + есть предложение на миллион)
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Если есть желание, залетай к нам в Оффтоп, пообщаемся + есть предложение на миллион)
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
И чего Радимов бесится - непонятно ???
И чего Радимов бесится - непонятно ???