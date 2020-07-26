Губерниев: «Как „Зенит“ будет играть в Лиге чемпионов?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России.
«Химки» — молодцы, но как «Зенит» будет в Лиге чемпионов играть? Ведь клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…
Какие люди у нас работают на тв, просто золото)
Какие люди у нас работают на тв, просто золото)
справятся ... Химок же там не будет !
справятся ... Химок же там не будет !
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,...... но только, как видно, не Губерниевым.
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,...... но только, как видно, не Губерниевым.