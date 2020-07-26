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Губерниев: «Как „Зенит“ будет играть в Лиге чемпионов?»

вчера, 10:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России.

«Химки» — молодцы, но как «Зенит» будет в Лиге чемпионов играть? Ведь клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:07
Как обычно,не долго...)))
yrasikos22
yrasikos22 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:40
Опять же мнение позорных клубов о позоре Зенита как то не обижает,и Локо тоже в свое время разбивал кубок так что такое себе, и его не разбили а сняли крышку...
Legend 6
Legend 6 ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 20:19
Обрати внимание ты перечислил много клубов, но концентрация позора в Зените гораздо выше. Да, я забыл про разбитый кубок)
ошалевший
ошалевший ответ Михаил Славнов (раскрыть)
вчера в 20:14
а крупных?
Насмешник
Насмешник
вчера в 19:34
как обычно
Чист
Чист ответ Doping87 (раскрыть)
вчера в 18:49
В чём Геберний не прав то - стыдоба одна
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 16:19
А как гранды АПЛ порой влетали клубам из 4 дивизиона? Это нормально, это со всеми бывает.
leopit
leopit
вчера в 15:12
Постоянно орущий на биатлоне болтун,оказывается,и в футболе мнит себя икспёртом.....
Grey33
Grey33 ответ VV V (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Я перечислил тех, кто вчера был на поле.
alexando1974
alexando1974
вчера в 15:04
Губерниев: «Как „Зенит“ будет играть в Лиге чемпионов? Да как и ВСЕ участвующие в Лч клубы рпл проё..вая из года в год всё как обычно!
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:02
Губерман здорово искпердом на МАТЧ ТВ отпахал, помню его слов, что Зениту нельзя давать пенальти на 9-й минуте, так как ... это же Зенит! Зениту нельзя!

Какие люди у нас работают на тв, просто золото)
cska1948
cska1948
вчера в 14:20
Что значит КАК? Да как играл, так и будет играть. Газпром обеспечит нормальную группу, а в 1/8 всё как обычно...
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:07
Так же, как и Азмун перед Дзюбой в раздевалке)
bn20
bn20
вчера в 13:55, ред.
никак, как обычно просто вылетят.
Doping87
Doping87
вчера в 13:45
Когда тупой Губерниев перестанет давать оценку футбольным матчам? Пусть упоротым допингом биатлонистам даёт оценки.
VV V
VV V ответ Grey33 (раскрыть)
вчера в 13:43
Значит про резиновый дырявый мяч согласен !? Вот и живи прошлым, Кержаков с Аршавиным.....за сто лет и палка, которая висит на стене, стреляет....
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 13:41
И что из этого, из девяти самых крупных поражений в ЛЧ шесть у спартака.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 13:37
Издание The Sun составило свою символическую сборную худших чемпионов английской премьер-лиги (АПЛ). Российский полузащитник Юрий Жирков, выступавший с 2009 по 2011 год за лондонский «Челси», попал в команду на позицию левого полузащитника.
Romkurch
Romkurch
вчера в 13:35
Горлопан Губерниев тоже с детства за спартак. Может быть, он еще и друг Ефремова?
Grey33
Grey33 ответ VV V (раскрыть)
вчера в 13:35
Кержаков, Сутормин, Кузяев - воспитанники академии. А слово Ленинградская пишется ТОЛЬКО с большой буквы, ибо подвиг Ленинграда бессмертен.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 13:31
Как всегда, и как почти все наши клубы в ЛЧ плохо. Ну а если сойдутся все звезды то может чуть лучше обычного.
Evilhuman
Evilhuman ответ Adolf33 (раскрыть)
вчера в 13:29
Я вообще то говорю за все наши клубы, а так то любые клубы, в любой стране состоят из легов, только там лучшие из лучших, ну а у нас как придется, всё равно ЕК будем смотреть и болеть за всех участников, других нет
n272nm
n272nm ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 13:27
Жирную точку прставили на Спартке!
n272nm
n272nm
вчера в 13:25
Не понимаю вопроса Губерниева. Хреново Зенит будет играть в ЛЧ. Как и любой другой наш клуб. Потому что в нашем чемпионате нет команд уровня ЛЧ. На данный момент наш турнир -ЛЕ. И то с натяжкой, ибо уровень нашего чемпионата знал более лучшие времена. Губерниев, будучи спортивным комментатором, не в курсе этого секрета полишинеля?!
112910415
112910415
вчера в 13:14
вот только панику нагонять не надо !
справятся ... Химок же там не будет !
VV V
VV V
вчера в 13:14
По принципу справедливости Зенит, который не имеет ни одного своего воспитанника, а имеет общие государственные деньги страны, должен играть на приз резиновый дырявый мяч ленинградской области
DEIVID
DEIVID ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 13:09
Серьёзно? И за сколько нужны игроки Зениту? За 100 - 150 млн.?
pomor 445
pomor 445 ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 13:06
Деньги ограничены ФФП УЕФА и слишком малы для покупки действительно сильных игроков уровня ЛЧ.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:05
Губастик хочет сказать, что в ЛЧ москалёвых не будет.
pomor 445
pomor 445
вчера в 13:04
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,...... но только, как видно, не Губерниевым.
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