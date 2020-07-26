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Семак: «Говорили, что нет большой разницы между нами и „Локомотивом“»

вчера, 08:46

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уверенную победу в чемпионате России.

Еще в начале сезона главные тренеры команд РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». 

В ноябре мы сделали определенный задел и здорово выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило победить в чемпионате.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:12
Да причем здесь зависть ЛЧ покажет и показало уже какое днище Зенит, и тренер-физрук Семак, недеюсь в этот раз соперники посерьензней будут. Или снова Миллер думает УЕФА купить, что бы Лионы, Бенфики, Порту будет. Хотя они тоже показали какое днище лазурные.
нефтегаз
нефтегаз
вчера в 20:01
что те,что те казнокрады
только через газпром идет 220млн евро воровынных
а через ржд 100млн евро ворованных
бакланы в 2 раза больше воруют у государства
Killofwrath
Killofwrath ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:47
ну, проиграть можно кому угодно
berda2003
berda2003
вчера в 19:40
плохо, что гл. тренер не растёт, а опускается до уровня бревна, типа дзюбы...
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:52
Сколько же словесных "помоев" москвичи вылили на "Зенит"! Конечно, жаба-то душит! (И судьи подсуживают, и коронавирус виноват, и лига не того размера, и календарь неправильный, и спонсоры разного калибра, и т.д. и т.п.) А надо просто признать своё поражение, сделать выводы и найти пути выхода Московских команд из кризиса, и в следующем сезоне доказать свою силу! Вот это удел сильных!!! А те, кто постоянно плачется, играет на публику своими жалобами, ищет виновных в своих поражениях в околофутбольных структурах - Никогда победителями не станут!!! Докажите свою силу на футбольном поле, в честной игре, а не в соцсетях!!!
lotsman
lotsman ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 17:55
Обладать силой, это не главное, главное правильно распределять её. Можно победить сильного и проиграть слабому.
lotsman
lotsman ответ Dirty_Harry (раскрыть)
вчера в 17:49
Бред завистников.)
ekliziast
ekliziast ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 17:36
Могут ещё миньет взять , всей командой , тоже приз.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 16:03
Я рада, что в спорах, всё таки тебя убедили, что тут-то 100 пенальти и ЗАСЛУЖЕННЫЙ КУБОК!!!
димон 37
димон 37 ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 16:00
Спартак столько же набирал
димон 37
димон 37 ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 15:59
Шоколадка упала
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 15:54
Объективно Зенит на сегодня выше всех наголову в РФПЛ ….тут спорить нет смысла
Быть успешнее Зината это нужно в команде сочетание трех факторов

1 Хороший тренер
2 Хорошие скауты
3 Финансы
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 15:43
Разница была в нападающих. У одних были Дзюба, Азмун, Малком и Друиси, а у других Эдер. Вот и вся разница.
мангo
мангo
вчера в 15:41
Что он имел ввиду?
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:06
Ну как в этом году Зенит шел к чемпионству только слепой или дикий фанат не видел того беспредела вплане судейства и админресурса. Не я судья конечно, но в чтю пользу свистуны были сами знаете
kinderpingui
kinderpingui ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:46
Зенит пустили бы по кругу )))
kinderpingui
kinderpingui ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:45
За то на честных пенальти ! Не чего было нарушать )
Killofwrath
Killofwrath ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 14:21
у на помню в РПЛ в какой-то давний сезон после 1ого круга Спартак-Нальчик был на 1ом, но я бы поспорил, что он сильнейший был на том момент)
Альфи
Альфи ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 14:21
Жаль меня ВИПА лишили а то на одну вашу картинку я бы выложила с десяток, где нарушал ЯВНО причем Зенит, а судья молчал, не знаете почему, не ослеп ли разом весь судейский корпус?
Альфи
Альфи ответ Vredinka_online (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
А ЧЕСТНОЙ таблице можно не учитывать помощь судей Зениту?????
Может стоит открыть глаза ВАМ, если вся Россия (кроме Питера) в один голос твердит что вы выиграли свои титулы нечестно, может так оно и есть? С ума сходят по одиночке , все сразу и единогласно, не могут. Я симпатизирую Зениту,но КАЖДАЯ ваша игра за весь сезон была откровенным плевком в лицо соперникам и болельщикам всей России. Ну ладно ваши зажравшиеся и далекие от реальности бонзы продолжают издеваться в открытую над болельщиками В СВОИХ ИНТЕРВЬЮ , но вы ДАВНО УВЛЕКАЕТЕСЬ ФУТБОЛОМ И обыграли 4-0 ЦСКА, 6-1 Ростов, 3-0 Динамо, 4-2 Краснодар, 5-1 Рубин ,7-1 без помощи судей и денег.даже РЕАЛ И БАРСА так не могут.
pomor 445
pomor 445
вчера в 14:07
Я вот смотрю на игру соперников Зенита и вижу, что они без большого числа грубых нарушений справится с игроками Зенита не могут, как вследствие разности в классе , так и вследствие безграмотных решений. Вот, скажите на милость, зачем этому Гапонову было подкатываться под Малкома, когда тот и так был прижат к самой лицевой и воротам не угрожал. Достаточно было просто толкаться рядом, чтобы затруднить передачу. Он же просто принёс Зениту пенальти на тарелочке. Скажете, что Малком использовал контакт дл я симуляции. Если и так, то молодец - действовал очень искусно, убедительно, вполне в мировом тренде. Уже давно в мире классные игроки действуют именно так. Их дело действовать так, а дело судьи верить или нет. Всё проходит без взаимных претензий. Мог ли Малком выдернуть ногу из под подсевшего на неё Гапонова? Может и мог, но зачем, если он тк глупо представляет реальный контакт для попытки пенальти. Посмотрите внимательно и увидите, что так поступают почти все и у нас и в Европе, только иные иные делают это так неумело, что судья им не верит (например, падают ещё до контакта). Только в приведённом случае Малко не изображал пенальти. Он действительно не смог вытащить вывернутую стопу из-под плотно присевшего на неё Гапонова. Кадры этого момента приведённые Vredinka_online наглядно и убедительно свидетельствую об этом. Или вы и их сочтёте фотомонтажом? Вините в пенальти дурачка Гапонова а Малком в любом варианте умница и молодец.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 14:04
локо только на пенальти вылез в лч
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:01
Семаку иногда лучше говорить ничего
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 13:52
Ну в Лиге Чемпионов между Зенитом и Локомотивом и не было разницы. Результат один.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 13:46
    pomor 445
    pomor 445 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Суперкубок, если возьмём, будет первым призом в новом сезоне, а в этом пока два.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 13:44
    Локо хоть достойно сыграл в ЛЧ находясь в одной группе с Юве Атлетико и Байером, не точ то Зенит в одной группе с Лейпцигом, Лионом и Бенфикой.

    Интеренно чтобы с Зенитом сделал бы матрас Симоне и Юве думаю устроили бы питерцам чемпионский коридор)))))))))
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 13:44
    Миллер купил всё и всех. Значит всё продажное и все продажные. Что же считаться с такими?
    bn20
    bn20 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
    вчера в 13:42
    на 10-м месте, если повезет
    bn20
    bn20
    вчера в 13:41
    В ЛЧ. европейские клубы покажут вашу разницу., ждите ))
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