Семак: «Говорили, что нет большой разницы между нами и „Локомотивом“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уверенную победу в чемпионате России.
Еще в начале сезона главные тренеры команд РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».
В ноябре мы сделали определенный задел и здорово выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило победить в чемпионате.
только через газпром идет 220млн евро воровынных
а через ржд 100млн евро ворованных
бакланы в 2 раза больше воруют у государства
только через газпром идет 220млн евро воровынных
а через ржд 100млн евро ворованных
бакланы в 2 раза больше воруют у государства
Быть успешнее Зината это нужно в команде сочетание трех факторов
1 Хороший тренер
2 Хорошие скауты
3 Финансы
Быть успешнее Зината это нужно в команде сочетание трех факторов
1 Хороший тренер
2 Хорошие скауты
3 Финансы
Может стоит открыть глаза ВАМ, если вся Россия (кроме Питера) в один голос твердит что вы выиграли свои титулы нечестно, может так оно и есть? С ума сходят по одиночке , все сразу и единогласно, не могут. Я симпатизирую Зениту,но КАЖДАЯ ваша игра за весь сезон была откровенным плевком в лицо соперникам и болельщикам всей России. Ну ладно ваши зажравшиеся и далекие от реальности бонзы продолжают издеваться в открытую над болельщиками В СВОИХ ИНТЕРВЬЮ , но вы ДАВНО УВЛЕКАЕТЕСЬ ФУТБОЛОМ И обыграли 4-0 ЦСКА, 6-1 Ростов, 3-0 Динамо, 4-2 Краснодар, 5-1 Рубин ,7-1 без помощи судей и денег.даже РЕАЛ И БАРСА так не могут.
Может стоит открыть глаза ВАМ, если вся Россия (кроме Питера) в один голос твердит что вы выиграли свои титулы нечестно, может так оно и есть? С ума сходят по одиночке , все сразу и единогласно, не могут. Я симпатизирую Зениту,но КАЖДАЯ ваша игра за весь сезон была откровенным плевком в лицо соперникам и болельщикам всей России. Ну ладно ваши зажравшиеся и далекие от реальности бонзы продолжают издеваться в открытую над болельщиками В СВОИХ ИНТЕРВЬЮ , но вы ДАВНО УВЛЕКАЕТЕСЬ ФУТБОЛОМ И обыграли 4-0 ЦСКА, 6-1 Ростов, 3-0 Динамо, 4-2 Краснодар, 5-1 Рубин ,7-1 без помощи судей и денег.даже РЕАЛ И БАРСА так не могут.
Интеренно чтобы с Зенитом сделал бы матрас Симоне и Юве думаю устроили бы питерцам чемпионский коридор)))))))))
Интеренно чтобы с Зенитом сделал бы матрас Симоне и Юве думаю устроили бы питерцам чемпионский коридор)))))))))