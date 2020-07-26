Семак: «Говорили, что нет большой разницы между нами и „Локомотивом“»

Наставник «Зенита» прокомментировал уверенную победу в чемпионате России.

Еще в начале сезона главные тренеры команд РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

В ноябре мы сделали определенный задел и здорово выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило победить в чемпионате.