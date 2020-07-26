Дзюба — о Кубке России: «Вандерфульно! Всех с победой!»

Форвард «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Всех с победой! Тяжёлая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли всё решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещё чуть не пропустили. Наверное, всё-таки справедливый счёт — 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ .

Матчи со временем забываются, остается только результат. Мы рады, что победили.