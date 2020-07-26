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Дзюба — о Кубке России: «Вандерфульно! Всех с победой!»

вчера, 08:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Всех с победой! Тяжёлая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли всё решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещё чуть не пропустили. Наверное, всё-таки справедливый счёт — 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ.

Матчи со временем забываются, остается только результат. Мы рады, что победили. 

 

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic ответ Wolf77785 (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
То ли дело халко-витсели. Где они сейчас играют? В каком-нибудь топ чемпе? После бомжей в китай только. Если повезет - реабилитируется игрок и станет нормальным.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:03
как же пылает.....
вот где реально ..Бьютифул...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:58
Тоже хотел съязвить в стиле "факИально", но почитал комменты, добавить больше нечего...
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 19:09
Я бы выразился иначе):
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:16, ред.
Интересно, когда Дзюба закончит карьеру футболиста, он долго будет спиваться или доживет до первой пьяной поножовщины?
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:54
Да, Химки молодцы. Чемпиона возили 81 минут, до придуманной пенки. "Хорошая команда!" - говорит Дзюба и смеётся. Хорошая-то она хорошая, но у бело-голубых есть козырь в рукаве.
blitz
blitz
вчера в 14:35
И не стыдно Дзюба за такие левые победы.
DEIVID
DEIVID ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 14:26
Да да, самый лучший легионер, выигравший всё что можно на клубном уровне, который также был капитаном МЮ, перешёл именно из Спартака в АПЛ. Пока играл за ЦЗ его не решались брать европейские гранды.
Промес тоже загубили? Лучший свой футбол именно в Спартаке и показал. Может и Павлюченко загубили?
Wolf77785
Wolf77785 ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 14:21
В том и дело, что в Спартак губит игроков, а Зенит их воскрешает!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 14:06
Вандерфульно было бы забить в твоё рот какой-нибудь чопик
proеzd2
proеzd2
вчера в 13:55
кандом это теперь навсегда.
f3np4qze4rwx
f3np4qze4rwx
вчера в 13:24
Вандефульный азмунофил и долбоклюй!
serh62
serh62
вчера в 13:17
купили кубок и теперь будут кричать о своей силе на каждом углу. опять судьи затащили зенит на помост. пенальти с Химками наилевейший. посмотрите как игрок бежит и вдруг выставляет ногу влево, прямо под ногу защитника. все тут ясно. я не за Химки...им нечего делать в еврокубках, пусть уж спартак очками спонсируют, этого будет достаточно для обоих. но ведь все видят как зенит тянут за уши...
DEIVID
DEIVID ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
вчера в 13:04
О чём говорить если воспитанник Спартака лучший в Зените ещё и капитан этой шайки. Стыдно должно быть питерскому клубу, что остальные игроки классом ниже Дзюбы и даже шанса не имели побороться за звание лучшего игрока сезона.
Это о многом говорит.
DEIVID
DEIVID
вчера в 13:01
Интересно, а речь ему на листочке писали, как и Мутко, с транскрипцией на русском?
VV V
VV V
вчера в 12:45
Как же стыдно за Зенит, побеждает в финале с пенальти, который забивает воспитанник Спартак,очень стыдно за Зенит.
Армейская душа
Армейская душа ответ denmig (раскрыть)
вчера в 12:36
Спартачи в любой ситуации думают только об одном )))
berda2003
berda2003
вчера в 12:32
если искусственный интеллект научиться размножать 56ов - стране трындец!
denmig
denmig
вчера в 12:20, ред.
Вандерфульно! А потом пошел и снял трусы!
Что за человек - сначала в раздевалке, теперь и на поле!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:15
да уж тяжко было победить, Химки это вам не Бавария и не Барса!
Aris
Aris
вчера в 12:07
Вафельный капитан.....
STVA 1
STVA 1 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:05
Нужна ли она там)))
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 12:00
Опять это открыло рот и тут же поплыл запах древесины.Жги дальше ребёнок папы Карло и святого духа.
galem72
galem72
вчера в 11:40
"...вандерфульно!.."

К АПЛ эта древесина готова. ))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 11:28
Имбецильно! Всё, что с тобой связано
ekliziast
ekliziast
вчера в 11:26
Клептоман-гомосек разговорился на непонятном языке , наверное на языке петушатни.
nubom
nubom
вчера в 11:18
... точнее: Вандерсон Масиэл Соуза Кампос (Вамберто)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:53
Вандерфульно? Квадратноголовый,где победная имитация акта мужеложства???
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 10:39
Не смотря на всесторонее нытьё результат определён и всё встало на свои места. Динамиков с ЛЕ!...)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:35
Игроки зенита умудрились разбить кубок во время награждения. Еще один знак к тому, что победили петербуржцы незаслуженно.
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