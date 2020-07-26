Дзюба — о Кубке России: «Вандерфульно! Всех с победой!»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.
Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Всех с победой! Тяжёлая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли всё решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещё чуть не пропустили. Наверное, всё-таки справедливый счёт — 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ.
Матчи со временем забываются, остается только результат. Мы рады, что победили.
вот где реально ..Бьютифул...
вот где реально ..Бьютифул...
https://www.youtube.com/watch?v=JffrXQ2TA30
Промес тоже загубили? Лучший свой футбол именно в Спартаке и показал. Может и Павлюченко загубили?
Промес тоже загубили? Лучший свой футбол именно в Спартаке и показал. Может и Павлюченко загубили?
Это о многом говорит.
Это о многом говорит.
Что за человек - сначала в раздевалке, теперь и на поле!
Что за человек - сначала в раздевалке, теперь и на поле!
К АПЛ эта древесина готова. ))
К АПЛ эта древесина готова. ))