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Чайка: «Мы точно должны оказаться в Премьер-Лиге до 2023 года»

вчера, 10:45

Президент «Чайки» Андрей Чайка прокомментировал продление контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.

Я очень сильно хотел видеть Магомеда Мусаевича в нашем динамично развивающемся клубе. Я солидарен с ним во многих вопросах, мне импонирует его поведение, взгляды на футбол. Поэтому я хотел, чтобы у него была возможность построить профессиональную команду именно такой, какой он ее видит.

Я считаю договоренность о новом долгосрочном контракте обоюдовыгодной: у Магомеда Мусаевича есть все возможности сотворить историю и вывести наш клуб в премьер-лигу, а мы, в свою очередь, можем сконцентрироваться на результате и дать возможность в какой-то степени еще молодому, но уже очень грамотному и профессиональному специалисту расти вместе с нашим клубом.

Никто не знает, что произойдет завтра. Нельзя четко утверждать, что главный тренер будет с нами всю жизнь. Если через год Магомеду Мусаевичу предложит контракт ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» — я буду только рад. Это лишний раз подчеркнет, что мы работаем с сильным специалистом.

Наши цели? Мы точно должны оказаться в Премьер-Лиге до 2023 года. Приложим все силы для достижения этой цели.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
вчера в 13:01, ред.
Денег-то ваш колхоз насобирает для РПЛ? Остап Бендер с проектом Нью-Васюки Был бОльшим реалистом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:06
Понимаю желание чайковцев. Но как в поселке совхозного типа можно это сделать??? 🤔🤔🤔. По моему утопия
ДСА
ДСА
вчера в 11:51
Найдет много денежек, тогда и будет.
Abverin
Abverin
вчера в 11:47
Скорее скоро станет как Анжи.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:45
Андрей Чайка явно "под чем то" причём постоянно. Сначала хочет в ЛЧ попасть, а матчи наверно в селе Песчанокопское проводить. Сейчас он хочет за два года команду в РПЛ вывести, да ещё с ущербным тренером Адиевым.
Ekkimukk
Ekkimukk
вчера в 11:39
Чайка: к 2026 году РПЛ должна называться ЧПЛ - Премьер-Лига Чайки. А к 2030 РФ должна переименоваться в ЧФ - Федерация Чайки.
Стране нужен такой целеустремленный руководитель.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:23
До 23-го в РПЛ? Кишка тонка! Не верится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:06
Скромное у него название...
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 11:05
Скорее Крылья вернутся.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:01
Планы напаленовские.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ handreb (раскрыть)
вчера в 10:59, ред.
А причём здесь это? Разговор вроде о чайке? Могу посвятить тебя в ситуацию с саранском. Выбор городов для строительства стадионов к ЧМ-18 это прерогатива ФИФА, и был этот выбор сделан ещё в 2012 г. Если бы песчанокопское подало заявку на ЧМ 18 В ФИФА, то не исключено. Я думаю ты понимаешь, что это ирония. А мечты чайки должны быть реальны, а не в духе Остапа бендера
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:58
фантазёр)))) посмотри реальности в лицо))))))))))))
Glyba
Glyba
вчера в 10:53
Если Чайку переименовать в Чайку-Пищевик, то все возможно.
handreb
handreb ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:51
А стадион в Саранске не безрассудно было строить?
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 10:50
Неужели свиньи готовят себе колхозный филиал?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 10:49, ред.
Это безрассудное заявление. Стадион на 5 тыс в станице без отеля, аэропорта и инфрастуктуры? Это исключено. А как насчёт бюджета примерно на 30 млн евро? Все хозяйство Чайки столько не стоит. Нью Васюки в отдельно взятой станице!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:48
Чайка,не баклань попусту,ты-другая птица.
Valeleo
Valeleo
вчера в 10:47
Неужели какой-то олигарх решил себя показать за счет народа?
Romkurch
Romkurch
вчера в 10:45, ред.
Это смелое заявление.
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