Чайка: «Мы точно должны оказаться в Премьер-Лиге до 2023 года»

Президент «Чайки» Андрей Чайка прокомментировал продление контракта с главным тренером до 2023 года.

Я очень сильно хотел видеть Магомеда Мусаевича в нашем динамично развивающемся клубе. Я солидарен с ним во многих вопросах, мне импонирует его поведение, взгляды на футбол. Поэтому я хотел, чтобы у него была возможность построить профессиональную команду именно такой, какой он ее видит.

Я считаю договоренность о новом долгосрочном контракте обоюдовыгодной: у Магомеда Мусаевича есть все возможности сотворить историю и вывести наш клуб в премьер-лигу, а мы, в свою очередь, можем сконцентрироваться на результате и дать возможность в какой-то степени еще молодому, но уже очень грамотному и профессиональному специалисту расти вместе с нашим клубом.

Никто не знает, что произойдет завтра. Нельзя четко утверждать, что главный тренер будет с нами всю жизнь. Если через год Магомеду Мусаевичу предложит контракт ЦСКА , «Спартак» или «Зенит» — я буду только рад. Это лишний раз подчеркнет, что мы работаем с сильным специалистом.

Наши цели? Мы точно должны оказаться в Премьер-Лиге до 2023 года. Приложим все силы для достижения этой цели.