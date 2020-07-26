Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении в «Ахмат» бывшего главного тренера «Крыльев Советов» .

Поздравляю Талалаева с подписанием трехлетнего контракта с «Ахматом». Знаю, что у него были предложения от нескольких клубов, включая «Урал». Также у меня была возможность пригласить его в один небольшой европейский клуб. Выбор Талалаевым «Ахмата» был практически предрешен, потому что это клуб с серьезными амбициями.

Желаю больших успехов Талалаеву в «Ахмате» и «Ахмату» с Талалаевым. Будем надеяться, что он задержится в «Ахмате» дольше, чем многие другие тренеры.