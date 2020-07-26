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Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»

вчера, 23:08

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении в «Ахмат» бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева

Поздравляю Талалаева с подписанием трехлетнего контракта с «Ахматом». Знаю, что у него были предложения от нескольких клубов, включая «Урал». Также у меня была возможность пригласить его в один небольшой европейский клуб. Выбор Талалаевым «Ахмата» был практически предрешен, потому что это клуб с серьезными амбициями.

Желаю больших успехов Талалаеву в «Ахмате» и «Ахмату» с Талалаевым. Будем надеяться, что он задержится в «Ахмате» дольше, чем многие другие тренеры.

Думаю, что в следующем сезоне футбольный клуб «Ахмат» будет другим. Недавно УЕФА снял запрет на проведение матчей под своей эгидой в Грозном, и я желаю «Ахмату» как можно быстрее пробиться в еврокубки.

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ДСА
ДСА
сегодня в 05:32
Где больше пообещали, туда и ушел.
112910415
112910415
сегодня в 05:07
очень быстро перестроился агент - ещё на днях уверял, что нашел ему клуб в Европе, и это лучший вариант !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:26
Думаю, что в следующем сезоне футбольный клуб «Ахмат» будет другим. Недавно УЕФА снял запрет на проведение матчей под своей эгидой в Грозном, и я желаю «Ахмату» как можно быстрее пробиться в еврокубки.
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С такой командой и игрой в еврокубках делать нечего!!!
Я уже и не надеюсь, что Ахмат даже приблизится к первой 5-ке в РПЛ!!!
Lazurny
Lazurny
сегодня в 00:23
Какая физруку Европа, он в ФНЛ особо ничего не достиг.
Брулин
Брулин
вчера в 23:55
Эээээ, работорговец, ты предлагал Талалаеву возглавить клуб из Европы. Зачем теперь "ёрничаешь" ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:18
Интересно посмотреть , что у него получится. При нем КС забегали, заиграли в быстрый , довольно таки симпатичный футбол. Может и в Ахмате получиться создать вполне боеспособную команду. Но нужны хорошие покупки игроков. Иначе может все остаться на прежнем уровне. Иванову на днях стукнет 34 , нужен дублер и желательно более быстрый , да и в защите много проблем. Ну и конечно не помешал бы забивной нападающий.
Удачи Андрею и Ахмату в новом сезоне!!!
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