Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении в «Ахмат» бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.
Поздравляю Талалаева с подписанием трехлетнего контракта с «Ахматом». Знаю, что у него были предложения от нескольких клубов, включая «Урал». Также у меня была возможность пригласить его в один небольшой европейский клуб. Выбор Талалаевым «Ахмата» был практически предрешен, потому что это клуб с серьезными амбициями.
Желаю больших успехов Талалаеву в «Ахмате» и «Ахмату» с Талалаевым. Будем надеяться, что он задержится в «Ахмате» дольше, чем многие другие тренеры.
Думаю, что в следующем сезоне футбольный клуб «Ахмат» будет другим. Недавно УЕФА снял запрет на проведение матчей под своей эгидой в Грозном, и я желаю «Ахмату» как можно быстрее пробиться в еврокубки.
Удачи Андрею и Ахмату в новом сезоне!!!
Удачи Андрею и Ахмату в новом сезоне!!!