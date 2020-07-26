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Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»

вчера, 14:56

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Вадим Шпинев. Ранее слухи связывали игрока с «Локомотивом».

У Георгия еще 2 года действует контракт, он не собирается уходить. Джикия любит «Спартак», не зря его выбрали там капитаном. «Локомотив» и «Спартак» знают об этом.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:54
Джикия уже разок отказал Зениту - откажет и Локомотиву.

Чемпионом, бронзовым призёром и обладателем Суперкубка он в составе Спартака стал.
Входил в состав «33 лучших игрока сезона»
Золотого кабана от болельщиков получал.

Капитан и любимец фанатов. Что еще нужно для счастья?
Расул Манаев
Расул Манаев ответ Yurza (раскрыть)
вчера в 16:23
Ты не сравнивай их с Азмуном и поленом
Расул Манаев
Расул Манаев ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 16:22
Промес вообще говорил, что не уйдёт пока Спартак не станет чемпионом. Слово своё сдержал
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 16:21
Немного странно ставить в один ряд переход капитана Спартака в Зенит и в Локомотив...
А чего ему в Спартаке ловить???Если в следующем сезоне выйдут в квалификацию ЛЕ и то хорошо,это уровень притязаний Джикии???
serh62
serh62
вчера в 16:17
каждому свое....а вот дзюба любит азмуна , и что теперь. ? сердцу не прикажешь
112910415
112910415
вчера в 16:09
забавная была утка, сразу хромая !
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 15:56, ред.
Когда то и Промес любил Спартак и ромбик целовал и обещал маленькому мальчику что не уйдет из клуба,ушел в Севилью и обманул и полюбил ее,теперь Промес любит Аякс,вот она непостоянная любовь...
Yurza
Yurza
вчера в 15:56
Джикия любит Жиго, этим все сказано.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 15:48
Джикия любит деньги. За них он и матч готов сдать, чтобы перейти в богатый клуб
Арбалет
Арбалет
вчера в 15:38
Каждому свое, кому-то нравится ЛЧ, кому-то кубок Тины.
Izmar
Izmar
вчера в 15:29
Локомотив не хотят марать спартаком.
For56tas
For56tas
вчера в 15:12
В Локомотиве он не потянет, станет как Смолов, бревенчатым, вся его сущность проявится. Потому и цепляется за более слабый спартак.
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:01
Мы Джикию за то и любим, что не пошел даже в Зенит. Не всё продается.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:57
прям удивил сильно))
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