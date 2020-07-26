Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»

Защитник «Спартака» не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Вадим Шпинев. Ранее слухи связывали игрока с «Локомотивом».

У Георгия еще 2 года действует контракт, он не собирается уходить. Джикия любит «Спартак», не зря его выбрали там капитаном. «Локомотив» и «Спартак» знают об этом.