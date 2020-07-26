Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не собирается уходить из клуба. Об этом заявил агент футболиста Вадим Шпинев. Ранее слухи связывали игрока с «Локомотивом».
У Георгия еще 2 года действует контракт, он не собирается уходить. Джикия любит «Спартак», не зря его выбрали там капитаном. «Локомотив» и «Спартак» знают об этом.
Чемпионом, бронзовым призёром и обладателем Суперкубка он в составе Спартака стал.
Входил в состав «33 лучших игрока сезона»
Золотого кабана от болельщиков получал.
Капитан и любимец фанатов. Что еще нужно для счастья?
Чемпионом, бронзовым призёром и обладателем Суперкубка он в составе Спартака стал.
Входил в состав «33 лучших игрока сезона»
Золотого кабана от болельщиков получал.
Капитан и любимец фанатов. Что еще нужно для счастья?
А чего ему в Спартаке ловить???Если в следующем сезоне выйдут в квалификацию ЛЕ и то хорошо,это уровень притязаний Джикии???
А чего ему в Спартаке ловить???Если в следующем сезоне выйдут в квалификацию ЛЕ и то хорошо,это уровень притязаний Джикии???