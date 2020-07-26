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Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»

вчера, 22:52

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. 

Дорогие друзья! Известный российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат». По завершении сезона принято решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым. Я благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере.

Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всемерную поддержку со стороны моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание.

Контракт со специалистом рассчитан на три года. Надеюсь, опыт работы поможет Андрею Викторовичу и его штабу в решении этих задач. Во вторник «Ахмат» под руководством нового наставника начинает подготовку к стартующему в первой декаде августа сезону-2020/21. Недельные сборы пройдут в Кисловодске.

Желаю Андрею Талалаеву успехов и побед с нашей родной командой. «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар!

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:30
Задача одна - не вылететь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:49
ФНЛ
Yurza
Yurza
сегодня в 00:25
Неужели тренера поприличней не нашли.
BDA8181
BDA8181 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:36
Да вот сижу тоже гадаю))
STVA 1
STVA 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:34
Я не понимаю почему его выставляют спасителем Отечества)))
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:09, ред.
По моему Даудов погоречился с новым специалистом по поводу нового уровня , хотя если чтоб развалить клуб задача то Андрюха потянет ))) Правда тогда можно было и Шалимова оставить он быстрей бы задачу выполнил ))
beefs
beefs
вчера в 23:05
Не в того коня корм...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 23:04
Смотрите чтобы в ФНЛ не вывел))) такой физрук все может
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:58
надеюсь ахмат вылетит,испытываю симпатиии к талалаеву,ничего против ахамат,но руководство....
Lukajs
Lukajs
вчера в 22:56
Да уж выведет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
Легко сказать, трудно сделать.
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