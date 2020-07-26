Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

Дорогие друзья! Известный российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат». По завершении сезона принято решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым. Я благодарен Игорю Михайловичу за работу в клубе, желаю ему удачи в тренерской карьере.

Ну а мы идем дальше с Андреем Викторовичем, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всемерную поддержку со стороны моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание.

Контракт со специалистом рассчитан на три года. Надеюсь, опыт работы поможет Андрею Викторовичу и его штабу в решении этих задач. Во вторник «Ахмат» под руководством нового наставника начинает подготовку к стартующему в первой декаде августа сезону-2020/21. Недельные сборы пройдут в Кисловодске.

Желаю Андрею Талалаеву успехов и побед с нашей родной командой. «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар!