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Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»

вчера, 23:52

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал выход бело-голубых в квалификацию Лиги Европы.

Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/2015 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реала» в ЛЧ.

Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжёлый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/15 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реал Мадрид» в ЛЧ. ⠀ Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжелый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. ⠀ Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться 💪 Мы можем. ⠀ Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова ⚪️🔵 @fcdm_official

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:41
тяжело но возможно)) ну и с большой удачей))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:38
Попадется какой-нибудь Нефтчи и вынесет в одну калитку.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:48
Непростая задача честно признаемся.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:31
Всё будет зависеть от жребия.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 02:11
По силам, Динамо сейчас вполне боеспобный коллектив
ABir
ABir
сегодня в 01:31
Задача вполне выполнимая
Abverin
Abverin
сегодня в 01:11
Это не получается только у спартака.
drug01
drug01
сегодня в 00:30
Поживем увидим!!!!
blitz
blitz
сегодня в 00:14
Удачи Динамо!
For56tas
For56tas
сегодня в 00:03
Нужно очень постараться, удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:52
Очень толковое решение...
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