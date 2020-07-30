Де Брюйне признан игроком года в АПЛ по версии PFA

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан игроком года в Английской Премьер-Лиге сезона-2019/20 по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).
В голосовании ежегодно принимают участие 24 футбольных эксперта.
Де Брюйне получил 45% голосов. Второе место за хавбеком «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном (27%), третье место также за «мерсисайдцем» Садио Мане (11%).
В прошлом году лауреатом награды был защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
А то некоторые отдали какому-то Хендерсону!
А то некоторые отдали какому-то Хендерсону!