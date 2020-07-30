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Де Брюйне признан игроком года в АПЛ по версии PFA

сегодня, 08:50

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан игроком года в Английской Премьер-Лиге сезона-2019/20 по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

В голосовании ежегодно принимают участие 24 футбольных эксперта.

Де Брюйне получил 45% голосов. Второе место за хавбеком «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном (27%), третье место также за «мерсисайдцем» Садио Мане (11%).

В прошлом году лауреатом награды был защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 14:08
Поздравляю Кевина
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:03
Вот это уже справедливо я думаю.
А то некоторые отдали какому-то Хендерсону!
Dexter2110
Dexter2110
сегодня в 13:22
что и требовалось доказать, а не раздовать всяким лохам как этотсделали журналюги
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:41
Я и не сомневался, кдб- лучший!!)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:23
Вот теперь справедливо!
swift stream
swift stream
сегодня в 09:14
Наверное, заслужил.
beefs
beefs
сегодня в 08:53
очень достойная кандидатура...
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