Де Брюйне признан игроком года в АПЛ по версии PFA

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сегодня, 08:50

Полузащитник «Манчестер Сити» признан игроком года в Английской Премьер-Лиге сезона-2019/20 по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации ( PFA ).

В голосовании ежегодно принимают участие 24 футбольных эксперта.

Де Брюйне получил 45% голосов. Второе место за хавбеком «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном (27%), третье место также за «мерсисайдцем» Садио Мане (11%).

В прошлом году лауреатом награды был защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.