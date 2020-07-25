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Влашич стал лучшим игроком РПЛ в июле

25 июля 2020, 11:04

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Премьер-Лиги в июле. 

За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна («Зенит»).

Напомним, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником в июле.

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Юрниекс
Юрниекс
25 июля в 14:33
Достойный выбор.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 июля в 14:30, ред.
Это приз индивидуальный и вполне нормально , когда игрок проигравшей команды получает приз лучшего игрока. Ведь не он проиграл матч , а команда. Могут и вратарь накосячить, и защита, но один игрок может выделяться среди обеих команд. И таких случаев очень много и у нас , и за бугром.
Влашич даже в проигранных матчах часто был лучшим. В той же игре с Локо он выделялся, но две ошибки в обороне не позволили команде выиграть. Но он то был лидером - однозначно. И не его вина , что команда проиграла.
И приз лучшего в июле он получил вполне заслуженно!!!
мангo
мангo
25 июля в 14:06
Эксперты РПЛ хотели выслужиться перед боссом
Valeleo
Valeleo
25 июля в 13:57
Незаслуженно абсолютно, Чалов лучший.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 июля в 13:32
С одной стороны согласен, Влашич топ игрок нашего чемпионата и был хорош, но назвать его лучшим в июле вряд ли возможно или быть более точнее все его усилия просто были бесполезны.
ЦСКА реально претендовал на прямую путёвку в ЛЧ и когда говорили, что Локо может упустить второе место Краснодару, я сразу сказал, что Краснодар не очень опасен (они по традиции концовку проваливают), а опасаться надо прежде всего ЦСКА.
В итоге ЦСКА концовку провалил и остался на четвёртом месте. И игрок такого провала лучший? Сомнительно! Скорее всего это слабое утешение. Тем более это выбирали болелы и непонятные эксперты. Помню как несколько раз подряд выбирали Чалова при отвратительной игре и реализации моментов!!! А в проигранном, сухом матче Спартака Тихонов выбирает лучшим игрока Спартака, вообще за гранью (почему не вратаря, которому этот "герой" забить не смог) Это ещё раз доказывает, что данная номинация в большинстве случаев насмехательство над футболом.....
В конце хочу добавить Влашич молодец и украшение нашего чемпионата!!! ЦСКА мог оказаться и вторым, но и четвёртое место по сути это потолок с таким составом.
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 13:23
Учитывая оценку качеств его главного тренера,Влашич вообще лучший игрок сезона РПЛ.Такой минус не каждый вытянет!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 12:47
Вполне заслуженно. Парень тащит команду , забивает и отдает.
Великолепный
Великолепный
25 июля в 12:45
Мои поздравления Николе.
kotmyshka
kotmyshka
25 июля в 12:19
Одни эксперты не сошлись во мнениях с другими экспертами - вот такие у нас "эксперты"...
pomor 445
pomor 445 ответ Смольчик (раскрыть)
25 июля в 11:52
По честному, то позволили занять четвёртое место Набабкин своей рукой и Ганчаренко своим психозом.
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 11:31
Влашич лучший игрок РПЛ в сезоне.
Adonius
Adonius
25 июля в 11:29
Чтобы кони не ныли что ли, по другому просто никак.
Армейская душа
Армейская душа
25 июля в 11:29
Не удивительно - сейчас это лучший игрок в РПЛ
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 июля в 11:25
И Азмун и Никола оба хороши, заслужили оба.
Смольчик
Смольчик
25 июля в 11:22
За кaкие такие заслуги? Позволил занять команде четвертое место и не попасть в ЛЧ?
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 11:16
Дану на! Парочка ударов шальных и всё.
beefs
beefs
25 июля в 11:05
Молодец, так держать...
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