Влашич стал лучшим игроком РПЛ в июле

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25 июля 2020, 11:04

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник ЦСКА стал лучшим игроком Премьер-Лиги в июле.

За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна («Зенит»).

Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле 🔥



За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна 📊#ИгрокМесяца # ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Напомним, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником в июле.