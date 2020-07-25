Влашич стал лучшим игроком РПЛ в июле

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Премьер-Лиги в июле.
За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна («Зенит»).
Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020
За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна 📊#ИгрокМесяца #ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ
Напомним, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником в июле.
Влашич даже в проигранных матчах часто был лучшим. В той же игре с Локо он выделялся, но две ошибки в обороне не позволили команде выиграть. Но он то был лидером - однозначно. И не его вина , что команда проиграла.
И приз лучшего в июле он получил вполне заслуженно!!!
Влашич даже в проигранных матчах часто был лучшим. В той же игре с Локо он выделялся, но две ошибки в обороне не позволили команде выиграть. Но он то был лидером - однозначно. И не его вина , что команда проиграла.
И приз лучшего в июле он получил вполне заслуженно!!!