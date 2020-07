Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ сезона-2019/20 по версии коллег

Наставник «Ливерпуля» признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

53-летний специалист был удостоен награды по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

В 38 матчах чемпионата под руководством Клоппа «Ливерпуль» набрал 99 очков, оформив 32 победы при 3 ничьих и 3 поражениях.