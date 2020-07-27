«Ливерпуль», Клопп и Варди. Герои и победители АПЛ 2019/20

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вчера, 16:01

«Золото» английского футбола у «Ливерпуля», но «Соккер.ру» уверен, что не только «красные» могут считать себя триумфаторами в конце долгого пути.

«Ливерпуль»

Начинаем с «Ливерпуля». А как вы хотели? Здесь лишних слов-то не нужно, вы и сами все знаете: 30 лет ожидания, 99 очков, «+18» от «Манчестер Сити». «Красным» не удалось побить рекорды «горожан» из 100-очкового сезона, но 99 очков — это тоже очень много, да и вынужденная пауза внесла свои коррективы. Так или иначе, нет недостатка в способах описания доминирования «Ливерпуля» в сезоне 2019/20.

А ведь более слабую команду мог надломить финиш прошлого чемпионата, когда мерсисайдцы выиграли девять матчей кряду, но остановились в одном очке от трона. Рефлексии? Не, не слышали. После досадного «серебра» «Ливерпуль» выдал одну из самых убедительных побед в английском чемпионате за всю историю. Самый большой лавровый венок достается этим парням.

Кое-кого из числа абсолютных триумфаторов стоит выделить отдельно. Помните, как на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клопп с фирменной усмешкой спросил:

Кто-то здесь реально считает, что я способен творить чудеса? Парни, я пришел работать в поте лица и с закатанными рукавами!

Пять лет спустя Юрген наработал на победу в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге. Неплохо для «магла». Сегодняшний «Ливерпуль» в широком смысле — это практическое воплощение идей Клоппа, это сильный и глубокий симбиоз, принесший успех обеим сторонам, ведь немец благодаря «Ливерпулю» победил циников, построил команду мечты и выиграл трофеи, не отступившись от своих футбольных принципов.

Мы на днях спорили о том, кто больше достоин называться «Игроком сезона» — Джордан Хендерсон или ? Но сейчас нет нужды выбирать, в список победителей включим обоих! Хендерсон суммирует командные усилия «Ливерпуля», он главный символ триумфа. Джордан — недооцененный талант, который сочетает в себе непревзойденный профессионализм и лидерские качества. Нелепая манера бега, на которой акцентировал внимание сам Алекс Фергюсон, плавно перетекла в успешную походку чемпиона.

Кевин Де Брюйне

Приятно, что Кевин завершил сезон с осязаемой наградой в руках — получил приз лучшему ассистенту, причем повторил рекордный показатель Тьерри Анри — 20 результативных передач, а сам считает, что побил достижение француза. Де Брюйне — ярчайший футболист завершившегося сезона АПЛ и самый эффективный диспетчер в мировом футболе прямо сейчас.

Осенью ходили слухи об отставке норвежца, а на протяжении большей части сезона были причины сомневаться в возвращении «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, но Сульшер, получив необходимое подкрепление в лице а из «Спортинга» и Поля Погба из лазарета, вдохновил «красных дьяволов» на мощный финиш и выиграл в решающем матче у «Лестера». Третье место и путевка в Лигу чемпионов уже в кармане у манкунианцев, а ведь еще можно побороться за победу в Лиге Европы!

Бруну Фернандеш

Когда в январе МЮ пропустил от «Бернли» на своем поле дважды и проиграл четвертый из последних семи матчей, Оле-Гуннар Сульшер выглядел потерянным. А потом приехал Бруну Фернандеш, тогда манкунианцы сменили цвет настроения. В 14 матчах португалец забил 8 голов и сделал 7 «ассистов». Сложно припомнить, какой футболист в истории МЮ столь же моментально и мощно вливался в команду. Бруну сыграл решающую роль в рывке «дьяволов» в Лигу чемпионов.

Попадание в топ-4 по итогам сезона было важнейшим условием продолжающейся перестройки «Челси», и Фрэнки, несмотря на все трудности, решил задачу-минимум. Не забывайте, как сильно «синие» изменили и омолодили состав за последнее время, Лэмпарду досталась сырая команда с массой нерешенных проблем. Молодой тренер успешно довел «Челси» до важного чекпоинта, теперь он продолжит развивать команду уже с Вернером, Зиешем и, возможно, Хаверцем.

«Лестер» не удержался в зоне Лиги чемпионов и окажется в списке неудачников, а вот Джейми Варди по итогам сезона получил «Золотую бутсу» АПЛ и миллион респектов. 33-летний бомбардир из «Лестера» опередил всех звезд английского чемпионата и стал самым пожилым обладателем «Золотой бутсы» АПЛ . Может быть, секрет успеха в том, что Джейми по-прежнему играет так же искренне и страстно, словно ему 12 лет?

Хо-хо, не ждали?! А зря! Конечно, у нас есть законные претензии к Жозе, а у него есть проблемы, которые он должен решить. И да, «Тоттенхэм» впервые за несколько лет не сыграет в Лиге чемпионов, потому что «шпоры» довольствуются шестым местом в таблице. Но позвольте объяснить присутствие здесь Моуриньо математически: с момента увольнения Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» набрал 45 очков и стал четвертым по этому показателю после «Ливерпуля» (65), «Манчестер Сити» (56) и «Манчестер Юнайтед» (50). Взобравшись на мостик кризисной команды в середине сезона, Моуриньо завершил свой отрезок в четверке. Неплохо, правда?

«Вулверхэмптон»

Второй сезон «волков» в АПЛ после возвращения из «трясины» и второй кряду финиш на седьмой строчке, при этом есть прогресс по сравнению с прошлым сезоном: больше очков, больше забитых мячей, меньше поражений и меньше пропущенных. И это с дополнительным отвлекающим фактором в виде Лиги Европы, где «Вулверхэмптон» добрался до 1/8 финала и намерен сыграть в «Финале восьми». Нуну Эшпириту Санту создал в АПЛ команду с португальским акцентом, с которой вынужден считаться каждый. Тот же «Сити» проиграл «волкам» в обоих матчах.

«Шеффилд Юнайтед» и Крис Уайлдер

Год назад состав «Шеффилда» был слабейшим в АПЛ , большинство экспертов отправляли «клинков» на последнее место, а оставшиеся — на предпоследние, но Крис Уайлдер в начале сезона сказал:

Мы здесь, чтобы бороться. Мы не однодневки, которые собирают футболки у звезд и получают автографы.

Эти слова тренер «Шеффилда» произнес после того, как его команда сыграла вничью с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», отыгравшись с 0:2. В следующие недели и месяцы «клинки» сотворили еще немало сенсаций, после двух третей сезона они были в паре очков от топ-4, а финишировали на девятом месте, что является абсолютным успехом для Криса Уайлдера и его команды. Трудно выглядеть легко, естественно и бесстрашно в АПЛ , когда ты всю жизнь провел в низших лигах. Но этим парням все нипочем!

В последние пару лет «Саутгемптон» из прогрессивного и дальновидного клуба превратился в главного паникера Премьер-Лиги, но теперь мы увидели, что у «святых» снова есть менеджер, у которого есть план. Старт сезона выдался трудным, некоторое время «Саутгемптон» отсиживался в зоне вылета, проигрывал «Лестеру» 0:9, но Хазенхюттль не отпустил поводья и поднял «святых» в комфортную середину таблицы.

Самый эффективный тренер АПЛ по соотношению «зарплата — отдача». Стив Брюс получает 1 миллион фунтов в год и приземляет «сорок» на 13-й строчке, а Эдди Хоу получил 4 миллиона фунтов за вывод «Борнмута» в Чемпионшип. Боровшийся за выживание «Вест Хэм» начинал с Мануэлем Пеллегрини, который получал 7 млн, а предшественник Брюса, Рафаэль Бенитес, работал за 6 млн фунтов в год. И прошлый сезон закончил на том же 13-м месте.

Вспомните также, что у самого низкооплачиваемого менеджера АПЛ был самый короткий предсезонный период подготовки: его назначили 17 июля, а 11 августа уже игрался первый тур чемпионата. Суммируйте все сказанное и оцените, какой подвиг совершил тренер команды с 13-го места. Стив Брюс выполнил порученную ему работу спокойно и уверенно, думаю, все согласятся, что Брюси заслужил щедрый бонус.

«Астон Вилла»