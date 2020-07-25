«Зенит» оформил золотой дубль впервые с 2010 года

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0).
Питерский клуб завоевал золотой дубль по итогам нынешнего сезона. Последний раз подобное достижение удавалось «Зениту» в 2010 году. Тогда тренером «сине-бело-голубых» был Лучано Спаллетти.
«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0).
Питерский клуб завоевал золотой дубль по итогам нынешнего сезона. Последний раз подобное достижение удавалось «Зениту» в 2010 году. Тогда тренером «сине-бело-голубых» был Лучано Спаллетти.
- Так и хочется спросить: сынок, а ты сам-то был на атомной подлодке? И что ты имеешь против экипажа лодки, который болеет за "Зенит"? А на счет чести, так у тебя её похоже никогда и не было.("Теперь меня не заставишь болеть за...") А кто же тебя и когда заставлял? Прочти сам свои слова: "Если нет чести , нет и всего остального.") - это как раз про тебя!!!
- Так и хочется спросить: сынок, а ты сам-то был на атомной подлодке? И что ты имеешь против экипажа лодки, который болеет за "Зенит"? А на счет чести, так у тебя её похоже никогда и не было.("Теперь меня не заставишь болеть за...") А кто же тебя и когда заставлял? Прочти сам свои слова: "Если нет чести , нет и всего остального.") - это как раз про тебя!!!
Помню времена (ДО Газпрома), всё время находился вконце турнирной таблицы, несколько вылетов в пердив и ниже. Но странным образом, после появления спонсора "Газпром" в 2005-м, Зенит 1-2 раза занимал 4 и 5 места, а так, исключительно в тройке, либо чемпион, а по юбилеям творит чудеса, только "золотые дубли". Не удивлюсь, если возьмут и Суперкубок России. В общем, с победами вас, "СУПЕР КЛУБ" Зенит! Газпром рулит! Аминь......
Помню времена (ДО Газпрома), всё время находился вконце турнирной таблицы, несколько вылетов в пердив и ниже. Но странным образом, после появления спонсора "Газпром" в 2005-м, Зенит 1-2 раза занимал 4 и 5 места, а так, исключительно в тройке, либо чемпион, а по юбилеям творит чудеса, только "золотые дубли". Не удивлюсь, если возьмут и Суперкубок России. В общем, с победами вас, "СУПЕР КЛУБ" Зенит! Газпром рулит! Аминь......
Локо и сам транжирил
Ну без Семина будет печальнее, тоже так думаю(
Локо и сам транжирил
Ну без Семина будет печальнее, тоже так думаю(
Наверное их бюджет больше будет, если взять бюджет всех остальных клубов, кроме ЦСКА, Спартака и Локо.
Наверное их бюджет больше будет, если взять бюджет всех остальных клубов, кроме ЦСКА, Спартака и Локо.