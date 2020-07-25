«Зенит» оформил золотой дубль впервые с 2010 года

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25 июля 2020, 19:05

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0).

Питерский клуб завоевал золотой дубль по итогам нынешнего сезона. Последний раз подобное достижение удавалось «Зениту» в 2010 году. Тогда тренером «сине-бело-голубых» был .