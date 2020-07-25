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«Зенит» оформил золотой дубль впервые с 2010 года

25 июля 2020, 19:05

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России (1:0).

Питерский клуб завоевал золотой дубль по итогам нынешнего сезона. Последний раз подобное достижение удавалось «Зениту» в 2010 году. Тогда тренером «сине-бело-голубых» был Лучано Спаллетти.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:14
    prinzЫп
    prinzЫп ответ JirkoFF (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Прямо в точку! 👌😉 В общем, Зенит - герои России!😂
    JirkoFF
    JirkoFF
    вчера в 12:50
    Ух ты?! Однако....очень непредсказуемо и неожиданно... В 2010 был "золотой дубль" аккурат на юбилей, сейчас в 2020 также. Как это у них так получается?! Классное совпадение, молодцы!
    Помню времена (ДО Газпрома), всё время находился вконце турнирной таблицы, несколько вылетов в пердив и ниже. Но странным образом, после появления спонсора "Газпром" в 2005-м, Зенит 1-2 раза занимал 4 и 5 места, а так, исключительно в тройке, либо чемпион, а по юбилеям творит чудеса, только "золотые дубли". Не удивлюсь, если возьмут и Суперкубок России. В общем, с победами вас, "СУПЕР КЛУБ" Зенит! Газпром рулит! Аминь......
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 11:55
      Николай к
      Николай к
      вчера в 11:11
      дюков жжет.
      Killofwrath
      Killofwrath ответ Evilhuman (раскрыть)
      вчера в 10:29
      Почему за транжирство надо говорить спасибо?
      Локо и сам транжирил
      Ну без Семина будет печальнее, тоже так думаю(
      Nikon-Мясной
      Nikon-Мясной
      вчера в 07:22
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ 4RT (раскрыть)
        вчера в 05:54
          4RT
          4RT
          вчера в 01:21
          В Питере отметят это "золотым дождём" )))
          ВАЙПЕР
          ВАЙПЕР ответ Некакойшенко (раскрыть)
          25 июля в 23:41, ред.
          очень плохое качество желать российскому клубу проигрывать в еврокубках, поверьте очень много болельщиков Зенита болеют даже за Спартак когда играют в европе
          ВАЙПЕР
          ВАЙПЕР ответ blitz (раскрыть)
          25 июля в 23:39
          а маскалям не стыдно завидовать?
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          25 июля в 23:32
          Бюджет позволяет им.
          Наверное их бюджет больше будет, если взять бюджет всех остальных клубов, кроме ЦСКА, Спартака и Локо.
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          25 июля в 22:51
          Жду осени, когда на евроарене чемпиону и обладателю кубка укажут их место.На место у ..................
          дум
          дум
          25 июля в 21:44
          Магомед Оздоев, прими наши поздравления с завоеванием Кубка России жители республики Ингушетия.
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс
          25 июля в 21:35
          Зенит празднует золотой дубль. Кое-кого , на букву "М" , это бесит. С победой !
          beefs
          beefs
          25 июля в 21:25
          подарок к юбилею клуба...
          Maikl322
          Maikl322 ответ 4RT (раскрыть)
          25 июля в 21:19
            НЕ президент рфс
            НЕ президент рфс
            25 июля в 21:14
              4RT
              4RT
              25 июля в 20:55
              Вся страна ржёт с такого "оформления")))
              Evilhuman
              Evilhuman ответ Killofwrath (раскрыть)
              25 июля в 20:54
              Локо и второе место чудом заняли, пусть быкам спасибо скажут,за транжирство, а без Семина боюсь, будет ещё печальнее
              Игорь Ларин 1958
              Игорь Ларин 1958 ответ blitz (раскрыть)
              25 июля в 20:35
              Не, не стыдно им. Чего стыдиться то?
              blitz
              blitz ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
              25 июля в 20:30
              Пенальти выдуманный, это симуляция Малкома. Москалёв ошибся.
              Санчо Панса
              Санчо Панса
              25 июля в 20:28
              С чем мы всех преданных болельщиков Зенита и поздравляем! Они могут гордиться своей любимой командой.
              DEIVID
              DEIVID
              25 июля в 20:16
              Пенальти не было. Явная симуляция. Специально ногу оставил и просто зацепился за ногу защитника.
              pomor 445
              pomor 445
              25 июля в 20:16
              Не знаю, что собой представляет Ротор, но Химки по этой игре вторая Уфа. Похоже, что ушедшие из РПЛ снова лучше пришедших.
              Ярославъ Ивановъ
              Ярославъ Ивановъ ответ blitz (раскрыть)
              25 июля в 20:15
              С чего? обоснуй!!!
              blitz
              blitz
              25 июля в 20:10
              Болельщикам Зенита самим то не стыдно за такие левые победы?
              Белорусский вокзал
              Белорусский вокзал
              25 июля в 20:05
              Золотоооооооооой Дублььь! С победой всех болельщиков Зенита! После нескольких лет неудач мы снова лучшее в России! Ура!
              ЦСКА Самый титулованный
              ЦСКА Самый титулованный
              25 июля в 20:04
              Это не зенит оформил, а юбилей 95 лет.
              Garrincha58
              Garrincha58
              25 июля в 20:01
              дубль дублем но сегодняшняя игра просто Гавнище ! ребята так играть нельзя Семак за тебя стыдно какую тактику ты придумал примитивные навесы с командой ФНЛ в Европе будет ж...па
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