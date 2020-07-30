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«Милан» подпишет новый контракт с Ибрагимовичем

вчера, 22:09

Нападающий Златан Ибрагимович может остаться в «Милане».

Как сообщается, шведский форвард принял решение остаться в миланском клубе. Переговоры о новом контракте ещё не начались, однако стороны уверены в том, что все детали будет улажены в кратчайшие сроки.

Отмечается, что по новому соглашению Ибрагимович будет получать 4 млн евро в год плюс бонусы.

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Все комментарии
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 00:31
Очень верное решение для Милана.
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 00:17
Значит так нужно.
blasgovest
blasgovest
вчера в 23:13
Это дело Милана.
juvenale
juvenale
вчера в 23:10
этому клоуну уже пора в какой катар
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59
Златан в свои 38 продолжает удивлять и радовать поклонников Милана. Даже в таком почтенном возрасте он выглядит одним из лучших на поле , без последствий переносит все 90 минут матча, несмотря на очень плотный график. Его физической форме даже молодые игроки могу только позавидовать. Есть еще долгожители в футболе, но чаще всего - это вратари. С приходом Златана у Милана явно дела пошли гораздо лучше, Златан своими голами очень помогает команде.
Надеюсь, мы и в следующем сезоне его увидим .
Удачи ему и продолжать в том же духе!!!
Ozabot
Ozabot
вчера в 22:45
Ибра крут, конечно же. Вернуться из МЛС в таком возрасте и зажигать, это знак качества. Ключевой фактор, разумеется, это немного съехавшая кукушка на фоне бесконечного самолюбования. Златан — псих, психи могут заставить свое тело войти в режим берсерка и без грибов. А двухметровый рост при центнере веса этому очень помогают.
beefs
beefs
вчера в 22:29
Есть ещё порох в пороховницах...
drug01
drug01
вчера в 22:24
На лет пять!!!
Gahi
Gahi
вчера в 22:21
Что может быть лучше на сегодняшний день для Милана. Связка Ибрагимович
Чалханоглу делает результат команды. Удачи
матос
матос
вчера в 22:21
Зря...
renamed user 515326
renamed user 515326 ответ blitz (раскрыть)
вчера в 22:15
И для Ибрагимовича.
blitz
blitz
вчера в 22:13
Отличное решение для Милана.
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