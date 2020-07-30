«Милан» подпишет новый контракт с Ибрагимовичем

1596136181

вчера, 22:09

Нападающий может остаться в «Милане».

Как сообщается, шведский форвард принял решение остаться в миланском клубе. Переговоры о новом контракте ещё не начались, однако стороны уверены в том, что все детали будет улажены в кратчайшие сроки.

Отмечается, что по новому соглашению Ибрагимович будет получать 4 млн евро в год плюс бонусы.