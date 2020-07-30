Дзюба и «Зенит» пролонгировали соглашение

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил контракт с петербургским клубом.
Новое соглашение 31-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписано по схеме «2+1».
«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой! ✍— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 30, 2020
Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме «2+1».
Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o
Кококо вроде ушол, но дего его живет
https://www.youtube.com/watch?v=eL-ardz_YMw
Кококо вроде ушол, но дего его живет
Таких игроков не отпускают.
Таких игроков не отпускают.
Хотя на его месте многие поступили бы также: еще недавно все мешали Дзюбу с 77м, а тут теперь народный герой. Решил не выходить из зоны комфорта
Хотя на его месте многие поступили бы также: еще недавно все мешали Дзюбу с 77м, а тут теперь народный герой. Решил не выходить из зоны комфорта