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Дзюба и «Зенит» пролонгировали соглашение

сегодня, 10:04

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил контракт с петербургским клубом.

Новое соглашение 31-летнего футболиста с сине-бело-голубыми подписано по схеме «2+1».

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:00
А где ему ещё найти такое золотое место, контракт большой. В Европе его никто за такие деньги как в Зените никто не возьмёт, поэтому и будет держаться здесь пока есть возможность.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:51
"Рыба ищет, где глубже - а человек, где лучше." Знакомая поговорка? Мы все сами не такие ли? Ну и чего же ругать Дзюбу???
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:04
Кококопитан.
Кококо вроде ушол, но дего его живет
Kosmos58
Kosmos58 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 14:04
Такие игрочишки сами не уходят!.
Верг
Верг ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 13:41
По таким игрокам никто запросов и не делает, был 1 раз запрашивал евертон и сток сити - вот был единственный шанс - но он хотел манчестер сити или челси)
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 13:31
Я доволен что дзюба продлил контракт с зенитом.Потому что подлецы должны играть именно в таких командах.
particular
particular
сегодня в 13:29
Собаки на мгновенье перестали лаять от восхищения, а птицы охрипли от щебетания в солидарность с принятым решением..:)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:19
Новость во главе!Вся страна рада)))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:50
Вот и поиграл в европейском чемпионате
4RT
4RT
сегодня в 12:50
Так ему и надо))))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 12:48
Отдельным пунктом соглашения прописали бесплатное неограниченное пользование азмуном
Indian
Indian
сегодня в 12:30
Дзюбилардо!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:18
Лучше корюшка в руке,чем лососина в море.
kingoffam
kingoffam
сегодня в 12:11
    blitz
    blitz ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 11:57
    Азмун не отпустил.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 11:54
    Не судьба значит в других чемпионатах поиграть...
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 11:49
    А как же Апл ?! Получается одна болтовня....
    Z. Kramer
    Z. Kramer ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 11:48
    Куда отпускают? Никто даже не спрашивал про него.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 11:42
    чз год сядет на лавку, в знак протеста уйдет в Сочи, и все.
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Ну конечно будет отгружать. С помощью вилковых и Ивановых.
    Против_всех
    Против_всех
    сегодня в 11:34, ред.
    А сколько Дюковым в бюджете, в следующем сезоне, прописано левых пенок для деревяхи, чтобы она смогла опять, подтвердить свой статус - великой?
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 11:21
    Не нужен артемка в Европе никому )
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:20
    Ожидаемое событие. Дзюба один из лидеров команды, которая 2 раза кряду чемпионом стала и кубок взяла.
    Таких игроков не отпускают.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:14
    Вот и быстро улетучились все европейские амбиции

    Хотя на его месте многие поступили бы также: еще недавно все мешали Дзюбу с 77м, а тут теперь народный герой. Решил не выходить из зоны комфорта
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
    сегодня в 11:08
    За третьим золотом пошел....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:06
    А чё внутриМКАДные то напряглись? В душЕ надеялись, что уйдёт игрочишко в Европу, а он остался. Будет отгружать народным и коняшкам как и прежде...
    vm777
    vm777
    сегодня в 10:55
    Ждем 100500 интервью артемки о том, что он скоро уедет в Англию или Испанию)))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 10:54
    Осенью придется затариться смектой лол
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:51
    азмун то не был против)))) спросили бы ради приличия)))
    Против_всех
    Против_всех
    сегодня в 10:50
    Азмун в шоке
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