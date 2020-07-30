«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Хендерсоном о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» хочет переподписать контракт с голкипером Дином Хендерсоном еще на пять лет, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Хендерсон впечатлил руководство МЮ своей игрой на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне, и теперь «красные дьяволы» видят в нем потенциального игрока основы.
В настоящее время контракт с Дином заключен до лета 2022 года, переговоры о продлении продолжаются уже несколько недель, но никакого соглашения достигнуто не было.
Недавно появлялась информация, что приобрести Хендерсона желает «Челси».