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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Хендерсоном о продлении контракта

сегодня, 08:41

«Манчестер Юнайтед» хочет переподписать контракт с голкипером Дином Хендерсоном еще на пять лет, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Хендерсон впечатлил руководство МЮ своей игрой на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне, и теперь «красные дьяволы» видят в нем потенциального игрока основы.

В настоящее время контракт с Дином заключен до лета 2022 года, переговоры о продлении продолжаются уже несколько недель, но никакого соглашения достигнуто не было.

Недавно появлялась информация, что приобрести Хендерсона желает «Челси».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 12:22
Де Х. .й начал потихоньку деградировать. Надо продлить во чтобы это ни стало.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:11
Надо продлить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:31
Уж лучше его удержать.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 09:28
Это стоит сделать.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:56
Интересная ситуация с ним....принадлежит МЮ, но вот уже как шесть лет по арендам....в Шеффилд Юнайтед основной вратарь...в общей статистике провел 81 матч и пропустил 72 гола....в принципе МЮ держит его на всякий случай (хотя ему 23 года) ...думаю, что еще пару лет (наберется опыта) и перейдет в какой нибудь Европейский клуб....на ценник на него уже не кислый 14,5 лямов....
shlomo
shlomo
сегодня в 08:41
Нужно предложить хороший контракт
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