Три игрока «Челси» пропустят ответный матч против «Баварии» из-за травм

Сразу три игрока «Челси» получили травмы в финальном матче Кубка Англии против «Арсенала» (1:2).
Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич и Педро (подозрение на вывих плеча) не помогут лондонскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард:
Я не знаю всей степени травм, но у Аспиликуэты повреждение бедра. У Пулишича аналогичная травма.
Они должны быть полностью обследованы в следующие несколько дней. Но они точно не сыграют на следующей неделе [против «Баварии»].
Тяжело будет Лемпарду и компании.
Тяжело будет Лемпарду и компании.