Три игрока «Челси» пропустят ответный матч против «Баварии» из-за травм

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02 августа 2020, 09:40

Сразу три игрока «Челси» получили травмы в финальном матче Кубка Англии против «Арсенала» (1:2).

, и Педро (подозрение на вывих плеча) не помогут лондонскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «синих» :