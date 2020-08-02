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Три игрока «Челси» пропустят ответный матч против «Баварии» из-за травм

02 августа 2020, 09:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси08.08.2020 в 22:00 Не начался

Сразу три игрока «Челси» получили травмы в финальном матче Кубка Англии против «Арсенала» (1:2).

Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич и Педро (подозрение на вывих плеча) не помогут лондонскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард:

Я не знаю всей степени травм, но у Аспиликуэты повреждение бедра. У Пулишича аналогичная травма.

Они должны быть полностью обследованы в следующие несколько дней. Но они точно не сыграют на следующей неделе [против «Баварии»].

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RTS-25
RTS-25
03 августа в 12:39
Сразу вспомнили бессмертное от англичанина Гари Линекера «В футбол играют 22 человека, а побеждают {всегда} немцы»
Тяжело будет Лемпарду и компании.
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 18:02
После 0-3 можно всем оленеводам лечиться и отдыхать.
RUPRICHT
RUPRICHT
02 августа в 16:42
ПЕЧАЛЬНО ЭТО ВСЕ НА РУКУ БАВАРИИ！ОСОБЕНО ОТСУТСТВИН АСПИЛЬКУЭРТЫ！
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 15:47
Конечно это сугубо моё мнение, но Бавария прошла дальше, когда разгромила Челси в Лондоне. Для молодежи Лэмпарда нынешняя европейская кампания это бесценный опыт, не более того...
bn20
bn20
02 августа в 14:32
Бавария их даже с резервным составом обыграет.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
02 августа в 13:14
Для Баварии это будет тренировка после небольшого перерыва
For56tas
For56tas
02 августа в 11:51
Это не очень хорошо, хотя ловить все равно нечего.
barcamilan
barcamilan
02 августа в 11:29
у челси абсолютно никаких шансов, им даже чудо не поможет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 11:28
Не повезло парням...
drug01
drug01
02 августа в 10:51
Надо готовить замену
Бубнин
Бубнин
02 августа в 10:44
Им даже три лишних игрока на поле не помогли бы.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 10:19
Ничего не меняет, разве что если пол-Баварии сляжет с короной.
STVA 1
STVA 1
02 августа в 10:11
Потери.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
02 августа в 10:09, ред.
Пенсам разгрома не избежать
25процентный клоун
25процентный клоун
02 августа в 10:07
Челси вообще не должен был играть с Баварией
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 10:00
Печально, значит фрицы проходят дальше.
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 09:59
Ну хоть из-за короновируса никого нет.
dimagas2
dimagas2
02 августа в 09:48
Ну прям Бавария теперь фаворит)))
sihafazatron
sihafazatron
02 августа в 09:47
У баварии появились небольшие шансы))
Raamtvall
Raamtvall
02 августа в 09:46
    drug01
    drug01
    02 августа в 09:42
    Это очень плохо
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