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Гасперини: «Для нас потеря Иличича – это как „Юве“ остаться без Дибалы»

сегодня, 02:56
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил значимость полузащитника Йосипа Иличича для команды из Бергамо. 32-летний хавбек получил травму в преддверии первого матча с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков.

Мы провели месяцы без Сапаты, сейчас выбыл Иличич. И с каждым днём все меньше шансов на то, что он сыграет в Лиге чемпионов. Очень маловероятно, что он будет готов к ней.

Иличич имеет для нас фундаментальное значение. До марта это был его сезон. Он громил всех как в Серии А, так и в Европе. Для нас остаться без Иличича – всё равно что «Ювентусу» потерять Дибалу, «Лацио» – Иммобиле, или даже «Интеру» – Ромелу Лукаку.

Напомним, из-за травмы первый матч «Аталанта» — ПСЖ, скорее всего, пропустит форвард парижского клуба Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 10:33
Большая потеря! Весь мир будет болеть за Аталанту это факт! Гасперини правильно Дибалу отметил, как я всегда говорю это чуть ли не единственный наш топ игрок, нет Дибалы нет победы. А про криша пусть мессионеры пишут, он их идол
Legend 6
Legend 6 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:44
Все правильно)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:38
Понимает, что юве тащат 2 человека, одно из них он уже назвал, а второй человек всегда разный, но он всегда со свистком)))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:35
Состав у Аталанты не резиновый.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:34
Да важный игрок, ключевая фигура но клуб должен иметь равноценную замену ему.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 07:09
Действительно ключевой игрок
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:48
жаль конечно но нужно побеждать))
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 06:23
Тогда это катастрофа
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:07
Что делать - это травмоопасный вид спота.
Puni
Puni
сегодня в 03:32
явно не поклонник Роналду)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:08
Да, это потеря...
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