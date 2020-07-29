Гасперини: «Для нас потеря Иличича – это как „Юве“ остаться без Дибалы»

Главный тренер «Аталанты» отметил значимость полузащитника для команды из Бергамо. 32-летний хавбек получил травму в преддверии первого матча с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков.

Мы провели месяцы без Сапаты, сейчас выбыл Иличич. И с каждым днём все меньше шансов на то, что он сыграет в Лиге чемпионов. Очень маловероятно, что он будет готов к ней.

Иличич имеет для нас фундаментальное значение. До марта это был его сезон. Он громил всех как в Серии А, так и в Европе. Для нас остаться без Иличича – всё равно что «Ювентусу» потерять Дибалу, «Лацио» – Иммобиле, или даже «Интеру» – Ромелу Лукаку.