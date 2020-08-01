Лазарет ПСЖ может пополниться Икарди, Силвой и Курзава

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01 августа 2020, 04:57

Лазарет «Пари Сен-Жермен» после победы над «Лионом» в финале Кубка Лиги может пополниться тремя футболистами.

Нападающий ушёл с поля прихрамывая и сидел на скамейке запасных с прикреплённым к ноге пакетом со льдом.

Защитник был заменён из-за мышечной проблемы с правым бедром.

Капитана команды убрали с поля в дополнительное время, как сообщается, в качестве меры предосторожности. Однако на его левом бедре были замечены тейпы.