Лазарет ПСЖ может пополниться Икарди, Силвой и Курзава

Лазарет «Пари Сен-Жермен» после победы над «Лионом» в финале Кубка Лиги может пополниться тремя футболистами.
Нападающий Мауро Икарди ушёл с поля прихрамывая и сидел на скамейке запасных с прикреплённым к ноге пакетом со льдом.
Защитник Лайвен Курзава был заменён из-за мышечной проблемы с правым бедром.
Капитана команды Тиаго Силву убрали с поля в дополнительное время, как сообщается, в качестве меры предосторожности. Однако на его левом бедре были замечены тейпы.
12 августа ПСЖ предстоит игра с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Из-за травмы встречу наверняка пропустит форвард парижан Килиан Мбаппе