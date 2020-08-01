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Лазарет ПСЖ может пополниться Икарди, Силвой и Курзава

01 августа 2020, 04:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗакончился после серии пенальти

Лазарет «Пари Сен-Жермен» после победы над «Лионом» в финале Кубка Лиги может пополниться тремя футболистами.

Нападающий Мауро Икарди ушёл с поля прихрамывая и сидел на скамейке запасных с прикреплённым к ноге пакетом со льдом.

Защитник Лайвен Курзава был заменён из-за мышечной проблемы с правым бедром.

Капитана команды Тиаго Силву убрали с поля в дополнительное время, как сообщается, в качестве меры предосторожности. Однако на его левом бедре были замечены тейпы.

12 августа ПСЖ предстоит игра с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Из-за травмы встречу наверняка пропустит форвард парижан Килиан Мбаппе

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
01 августа в 09:57
может и бегунок успеет подлечиться и сможет выйти против аталанты хотя бы на 1 тайм ?!
izrafel
izrafel
01 августа в 09:03
Это не есть хорошо..
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 08:22
это всегда печально но для них не критично))
STVA 1
STVA 1
01 августа в 05:34
Побили шейхов
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 05:23
Раз на своих ногах ушли, значит есть большая вероятность что за неделю подлатают.
ДСА
ДСА
01 августа в 04:58
У них скамейка длинная есть кому играть.
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