Игрок «Севильи» заразился коронавирусом. Через 8 дней матч с «Ромой» в ЛЕ

«Севилья» на официальном сайте сообщила об одном положительном результате после тестирования команды на коронавирус, которое было проведено в конце прошлой недели.
Имя игрока, заразившегося COVID-19, не уточняется. Отмечается, что футболист был изолирован, болезнь проходит бессимптомно.
После выявления заражения у игрока всех его партнёров по команде повторно проверили на коронавирус. Результаты тестирования станут известны завтра, 30 июля.
Стоит отметить, что 6 августа «Севилье» предстоит сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы.