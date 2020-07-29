Игрок «Севильи» заразился коронавирусом. Через 8 дней матч с «Ромой» в ЛЕ

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вчера, 16:56

«Севилья» на официальном сайте сообщила об одном положительном результате после тестирования команды на коронавирус, которое было проведено в конце прошлой недели.

Имя игрока, заразившегося COVID-19, не уточняется. Отмечается, что футболист был изолирован, болезнь проходит бессимптомно.

После выявления заражения у игрока всех его партнёров по команде повторно проверили на коронавирус. Результаты тестирования станут известны завтра, 30 июля.

Стоит отметить, что 6 августа «Севилье» предстоит сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы.