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Игрок «Севильи» заразился коронавирусом. Через 8 дней матч с «Ромой» в ЛЕ

вчера, 16:56
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома06.08.2020 в 19:55 Не начался

«Севилья» на официальном сайте сообщила об одном положительном результате после тестирования команды на коронавирус, которое было проведено в конце прошлой недели.

Имя игрока, заразившегося COVID-19, не уточняется. Отмечается, что футболист был изолирован, болезнь проходит бессимптомно.

После выявления заражения у игрока всех его партнёров по команде повторно проверили на коронавирус. Результаты тестирования станут известны завтра, 30 июля.

Стоит отметить, что 6 августа «Севилье» предстоит сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 20:48
ОПЯТЬ ГАДКИЙ КОРЕНВИРУС！
gidroponee
gidroponee
вчера в 19:08
Заразился короновирусом ( там всё под эту гребёнку ) и обычную пневмонию, и простуду , и даже если с переломом ляжешь , или сдохнешь , во всем будет виноват ковид 19 :D , Они же такие премиальные получают за этот диагноз , что верить этим клоунам - себя не уважать, но люди хавают и ок :D
Верг
Верг
вчера в 18:57
А у них тоже самое и все идет по плану
МиХаХа
МиХаХа ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 18:26
А при чем здесь Зенит? Я вижу у вас фобия появилась нездоровая к Зениту.
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Так можно и техническое получить.
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 18:01
    Альфи
    Альфи ответ Obdulio Varela (раскрыть)
    вчера в 17:56
    ну почему, вон Зенит цветет и пахнет на халяве.... А Рома хоть и не считает ЛЕ за турнир,но в победителях хотелось бы их видеть... Как говорится ,когда нет гербовой, то пишут на простой
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 17:55
    Это не есть хорошо!
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Вроде бы и да, но только халява обычно добра не приносит. Хотя бывают и исключения, типа Дании-92
    Шишанутый
    Шишанутый ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 17:38
    Доиграют без проблем. У них же нет такого дурдома как в Россие когда технари раздают. В Европе просто изолируют заразного игрока а все остальные продолжают играть. Отряд не заметит потери бойца!
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 17:26
    Здоровья игроку Севильи!
    nubom
    nubom
    вчера в 17:13
    А что будет с нашими... Пипец!
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 17:09
    Это конец
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 17:05
    Вот и попробуй тут доиграть еврокубки.
    Альфи
    Альфи ответ Obdulio Varela (раскрыть)
    вчера в 17:01
    Смотря для кого, для РОМЫ как бы ничего. Конечно грех радоваться, ну если уж так сложилось....
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    вчера в 16:58
    Это очень плохо
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