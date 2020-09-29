«Барселона» не готова заплатить за Депая 25 млн евро

«Барселона» продолжает попытки заполучить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Как сообщается, французский клуб хочет получить за своего футболиста 25 млн евро, однако «сине-гранатовые» рассчитывают подписать игрока за меньшую сумму.
Депай является главной трансферной целью наставника «Барселоны» Рональда Кумана, но у каталонского клуба нет средств, чтобы осуществить этот переход. «Барселона» не готова заплатить за нападающего сборной Нидерландов запрашиваемые 25 млн евро.
А как полцены за Депая заплатить - так они в кусты....
А как полцены за Депая заплатить - так они в кусты....
Кстати, почему это полено все еще числится в Барселоне ???
Рафинья, Умтити, Тодибо, Брейтвейт - на выход, и того в два раза больше заработают, чем желаемые 25...
Кстати, почему это полено все еще числится в Барселоне ???
Рафинья, Умтити, Тодибо, Брейтвейт - на выход, и того в два раза больше заработают, чем желаемые 25...