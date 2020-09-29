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«Барселона» не готова заплатить за Депая 25 млн евро

29 сентября 2020, 19:00

«Барселона» продолжает попытки заполучить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Как сообщается, французский клуб хочет получить за своего футболиста 25 млн евро, однако «сине-гранатовые» рассчитывают подписать игрока за меньшую сумму.

Депай является главной трансферной целью наставника «Барселоны» Рональда Кумана, но у каталонского клуба нет средств, чтобы осуществить этот переход. «Барселона» не готова заплатить за нападающего сборной Нидерландов запрашиваемые 25 млн евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 октября в 20:52
Барса не готова платить 25 лямов, хочет отдать 50 и Торг здесь не уместен!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
30 сентября в 16:52
Золотые слова!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ozabot (раскрыть)
30 сентября в 16:51
Золотые слова!
Kirgudu
Kirgudu ответ Брулин (раскрыть)
30 сентября в 11:04
А кто уровень-брэтуэйты и дембели?
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
30 сентября в 10:25
Скорее всего Куман просит!Голландец же)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 09:22
Как хромого Малкома за 40 млн продавать - так они шустрые....
А как полцены за Депая заплатить - так они в кусты....
Ляпсень
Ляпсень
30 сентября в 08:19
А зачем он им? Гном всех заменит!!!
valt134
valt134
30 сентября в 06:15
Слабаки... Не чета нашему Газпрому...
mortid
mortid
30 сентября в 04:59
Денег нет, всё ушло на удержание гнома и удовлетворение его совсем не гномьих аппетитов.
Ozabot
Ozabot
30 сентября в 02:23
Это не деньги за Депая, который умеет делать погоду и при этом не ленится пахать на всем поле чисто в голландском стиле. Даром отдают.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
30 сентября в 01:26
Нефега се, какойто ноу нейм клоун из чемпионата Португалии переходит в Ман.сити за 70 млн, а тут известный голландец за какие то гроши?
kotmyshka
kotmyshka
30 сентября в 00:14
Странная штука: стоит 44, просят 25, хотят еще дешевле...
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
29 сентября в 23:07
Пусть уж лучше совсем без форварда играют, с хаотичными перемещениями в атаке. Если Депая всё-таки купят - придется опять колдовать со схемами неизвестно сколько...
Навзир
Навзир ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
29 сентября в 22:54
Надеюсь его туда не возьмут.
bsww
bsww ответ Van Vanovich (раскрыть)
29 сентября в 22:38
Так и продают игроков не за 10 млн евро, а за 1 млн + 6 млн бонусами
Agamaga
Agamaga
29 сентября в 22:36
Куман сезон попробовал бы поработать с Суаресом, а после менял бы игроков. Отдать почти за даром Луиса и покупать непонятно кого за 25 млн.
мангo
мангo
29 сентября в 22:09
пошла экономия
Mark Luik
Mark Luik
29 сентября в 22:08
Если мой Лион продаёт депая за 25млн то они больные, всяких клоунов щас берут по 30-40 лямов как можно за 25 продать, минимум от 40 млн, желательно вообще не продать
dzvinka
dzvinka
29 сентября в 22:02
какие 25 лямов, месси непродлен и недоволен все еще... 25 лямов это только батьку месси вызвать из Аргентины на переговоры... а еще на само продление надо, скоро ведь выборы!
95-shishani-95
95-shishani-95
29 сентября в 21:42
Пусть тогда не высовывается Барса!
Garry Green 1
Garry Green 1
29 сентября в 21:18
Главное на Брейтвейта 18 млн нашлось )))
Кстати, почему это полено все еще числится в Барселоне ???
Рафинья, Умтити, Тодибо, Брейтвейт - на выход, и того в два раза больше заработают, чем желаемые 25...
Project Pandora
Project Pandora
29 сентября в 21:16
    dimagas2
    dimagas2 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    29 сентября в 20:20
    Год по контракту.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    29 сентября в 20:17
    26 лет, 44млн по трансфермаркт...почему Лион его продает, да еще так дешево?? в чем подвох
    протон1
    протон1
    29 сентября в 20:10
    у барсы нет денег?
    Брулин
    Брулин
    29 сентября в 20:01
    Зачем Барса бегает за этим Депаем? Ну понятно же, что это не игрок уровня Барсы. Тут более звёздные игроки проваливаются, не то что этот Депай
    Шишанутый
    Шишанутый
    29 сентября в 20:01
    Правельно! Зачем платить за нового игрока для команды 25 млн если можно эти деньги старому Месське отдать? Может тогда он раздумает уходить, только для этого надо эти деньги ему на коленях пренести и покланиться.
    alex074
    alex074
    29 сентября в 19:45
    Скоро у Барсы и на рядового нападающего не будет денег...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ particular (раскрыть)
    29 сентября в 19:44
    Зенит потянет трансфер,но сам Депай хочет помочь ложкаеду выйграть седьмой зм.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    29 сентября в 19:42
    Мало хотят за Депая
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