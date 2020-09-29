«Барселона» не готова заплатить за Депая 25 млн евро

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29 сентября 2020, 19:00

«Барселона» продолжает попытки заполучить нападающего «Лиона» .

Как сообщается, французский клуб хочет получить за своего футболиста 25 млн евро, однако «сине-гранатовые» рассчитывают подписать игрока за меньшую сумму.

Депай является главной трансферной целью наставника «Барселоны» , но у каталонского клуба нет средств, чтобы осуществить этот переход. «Барселона» не готова заплатить за нападающего сборной Нидерландов запрашиваемые 25 млн евро.